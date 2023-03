Double record pour le REV Saint-Denis

Les records de fréquentation s’enchaînent pour le Réseau express vélo (REV) Saint-Denis/Des Carrières. Un total de 1459 passages ont été enregistrés sous le viaduc des carrières mercredi, soit le plus haut nombre dans une journée.

Autre record: au cours du mois de février, 20 676 cyclistes ont défilé sous le viaduc des carrières, soit 60% de plus qu’au mois de février de l’année 2022. Le mois de février 2023 se démarque comme étant le meilleur mois de vélo d’hiver depuis l’installation des compteurs.

— St Denis Bot 🚲🦼🦽🛴🛹🛼 (@StdenisBot) March 7, 2023

Rappelons que 58 compteurs sont répartis à travers le Réseau express vélo (REV) et les pistes cyclables de la ville. Les données récoltées par ces appareils permettent de constater que les Montréalais sont de plus en plus nombreux à miser sur leur bicyclette comme moyen de transport durant la saison hivernale.

La moyenne journalière du nombre de passages sur l’ensemble du réseau a connu une hausse cet hiver, passant de 81 passages sur la période allant du 21 décembre 2021 au 19 février 2022 à 115 passages sur la période allant du 21 décembre 2022 au 19 février 2023.