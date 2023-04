Le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault et le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

Inondation: le risque à son niveau le plus élevé depuis 2019 à Montréal

La Ville de Montréal se dit «prête» face aux menaces d’inondations, alors que la métropole a atteint le niveau de risque le plus élevé en la matière depuis 2019.

Les secteurs riverains au lac des Deux-Montagnes, situé à l’ouest de Montréal et la rivière des Prairies, à l’est sont les plus à risque. C’est ce qu’a indiqué lundi le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault, en point de presse à l’hôtel de ville. Les berges du lac Saint-Louis le sont également, «dans une moindre mesure», a-t-il poursuivi.

M. Guilbault n’a pas voulu se prononcer plus en détail sur l’ampleur d’éventuelles inondations. «On ne peut pas comparer la situation [aux inondations de 2017 et 2019]», a-t-il affirmé en point de presse à l’hôtel de ville. «Il est trop tôt».

Une chose est sûre, c’est que l’eau va monter dans les prochaines 48 heures. Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, sur les ondes de Radio-Canada,

Depuis hier, la Ville de Montréal est en «mode alerte» de son plan particulier d’intervention (PPI) sur les inondations. «Les arrondissements, les villes liées et le centre de mesures d’urgence sont en coordination pour commencer à préparer et à activer les gens sur le terrain dans l’éventualité où une inondation arrive dans les prochains jours», a expliqué M. Guilbault. Les autorités s’activent à mobiliser les cols bleus et préparer les équipements nécessaires.

Aucune mesure supplémentaire, notamment des évacuations ou la pose de sacs de sable anti-inondation, n’est prévue pour l’instant. «Au fur et à mesure que la situation évolue, on va mettre en place des mesures nécessaires», a toutefois assuré M. Guilbault.

Le responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt, a également voulu rassurer les riverains. «On est prêt et on va les soutenir», a-t-il lancé. Le plan d’intervention est peaufiné toute l’année, a-t-il souligné. «On a appris [des inondations] de 2017 et 2019.»

Les Montréalais appelés à protéger leur résidence

Préparer une trousse d’urgence avec nourriture, eau et batteries pour 72 heures; calfeutrer les fenêtres, protéger les meubles du sous-sol; s’assurer d’avoir des gens chez qui aller: les résidents des secteurs à risque doivent se préparer, a rappelé Martin Guilbault.

«Soyez préparé. N’attendez pas que les inondations arrivent», a-t-il déclaré.

Le Service de sécurité incendie de Montréal invite les Montréalais à consulter la section inondation du site de la Ville pour une liste plus détaillée des mesures de prévention à prendre.

La hausse significative de la crue des eaux printanières est due à a fonte des neiges — accélérées par les chaleurs records des derniers jours — et la pluie prévue cette semaine. Les seuils critiques au déclenchement du mode alerte ont été atteints hier à la centrale de Carillon, sur la rivière des Outaouais et centrale de la Rivière-des-Prairies, à Laval.