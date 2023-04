Crues printanières: avertissement de pluie à Montréal

Après les belles conditions des derniers jours, c’est un ciel pluvieux qui surplombera Montréal de dimanche à lundi. Au total, 35 mm de pluie devraient couvrir les rues de la ville.

Des «inondations» mineures et des accumulations d’eau – notamment sur les routes et dans les basses terres – sont possibles, selon Environnement et Changement climatique Canada, qui a émis un avertissement de pluie dimanche.

Pour répondre à la crue des eaux du fleuve, certains arrondissements, comme Pierrefonds-Roxboro, ont commencé la distribution de sacs de sable aux citoyens pour qu’ils érigent des digues,

Il est possible de surveiller l’état de la crue des eaux en visitant le site web cruesgrandmontreal.ca. «Votre municipalité a peut-être mis en place des mesures de protection contre les inondations sur son territoire. Qu’elles soient permanentes ou temporaires, celles-ci ne sont pas prises en compte sur le site Crues Grand Montréal qui présente les secteurs inondés comme si elles étaient absentes.», est-il toutefois précisé par rapport à la carte interactive de Crues grand Montréal.