MHM ouvert à des dérogations pour le stationnement en façade

Lucie Ferré et Jason Paré

Ensemble Montréal a déposé lundi une motion au conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), demandant la modification du règlement d’urbanisme de l’arrondissement interdisant le stationnement d’un véhicule dans la cour avant d’un bâtiment.

Évoquant des enjeux légaux concernant la motion de l’opposition, le maire Pierre Lessard-Blais et son administration ont proposé un amendement, ce qui a permis son adoption à l’unanimité.

Négociés en amont, deux «résolus» ont été ajoutés à la motion. L’un d’eux demande à l’Arrondissement d’accueillir favorablement les requêtes de dérogation pour les personnes résidant sur la rue Place de Boucherville désirant régulariser leur situation, ce qui implique un total de onze résidences.

L’autre invite l’administration à prendre part à la réflexion annoncée par la mairesse de Montréal concernant la place des véhicules électriques en ville, Valérie Plante ayant indiqué aux médias en janvier dernier «qu’une réflexion sur le règlement s’impose afin qu’il reflète davantage les besoins d’aujourd’hui, notamment concernant les propriétaires de véhicules électriques qui doivent se stationner à proximité de leur borne de recharge».

«On doit intégrer la réalité des véhicules électriques dans la réglementation sans compromettre la sécurité routière et tout en réduisant au maximum les îlots de chaleur», a précisé le maire de MHM lors du conseil.

Pierre Lessard-Blais a également promis de trouver une solution à cette question avant la fin de l’été en concertation avec l’opposition.

Un règlement datant de 1974

Selon l’article 566 du règlement 01-275, «une aire de stationnement ne doit pas être aménagée dans la cour avant ni sur un terrain vacant entre l’alignement de construction et la limite d’emprise de la voie publique».

En accord avec ce règlement, des résidents de la Place de Boucherville dans Mercier avaient reçu un avis de non-conformité de la part de l’Arrondissement en août 2022, leur demandant de retirer leur aire de stationnement en cours dans un délai de 30 jours. La raison principale? Le fait que leur stationnement en façade soit d’anciennes voies d’accès à un garage aujourd’hui disparu. «Lors du retrait du garage de ces propriétés, la voie d’accès a perdu sa raison d’être», avait indiqué le responsable des districts de MHM dans un courriel envoyé aux résidents.

L’avis avait alors provoqué l’incompréhension des habitants de la Place de Boucherville, possédant ces stationnements depuis des années, sans que rien ne leur soit avisé. Afin de pouvoir conserver leur aire de stationnement, les résidents concernés devaient prouver qu’il ne s’agissait pas d’une ancienne voie d’accès à un garage, mais d’un stationnement en façade existant avant le 31 octobre 1974, date de l’entrée en vigueur du règlement.

À la recherche d’un droit acquis

Depuis, plusieurs résidents ayant reçu l’avis auraient demandé à la Ville de trouver le permis prouvant l’existence de ce droit acquis. «Pour la plupart d’entre nous, la Ville n’a pas réussi à les trouver. Ils nous demandent de prouver quelque chose qu’eux-mêmes ne peuvent pas trouver», dénonce Martine Corbeil, l’une des résidentes concernées par l’avis de non-conformité. Cette dernière explique continuer à stationner sa voiture sur son aire de stationnement, mais n’avoir reçu aucun avis d’infraction depuis.

Ne voyant pas les choses avancer, Mme Corbeil a recensé, avec d’autres résidents du quartier, toutes les adresses en infraction du règlement dans une partie de l’arrondissement. Le groupe aurait relevé en janvier plus de 300 adresses en état d’infraction.

Je pense que nous avons reçu ces avis de manière complètement aléatoire, et cela montre l’obsolescence de ce règlement. Martine Corbeil, résidente de MHM

Selon elle, l’arrondissement de MHM et la Ville de Montréal devraient revoir leurs notions de stationnement en façade. «Beaucoup de personnes possèdent des voitures électriques, et ont besoin d’être proches des maisons pour être rechargées, explique-t-elle. Le règlement ne reflète plus les habitudes de vies des résidents de l’arrondissement».

Selon le conseiller du district de Tétreaultville et membre de l’opposition de MHM, Julien Hénault-Ratelle, l’administration a eu le temps de se faire une idée sur le sujet. Avec sa motion, il souhaite aujourd’hui rassurer les citoyens qui se retrouvent dans la même situation.

«Nous voulons venir corriger cette absurdité et cette rigidité que l’on retrouve dans le règlement, qui ne répond plus aux besoins des habitants d’aujourd’hui», explique-t-il à Métro.