Voici les cinq pires piscines de Montréal

Métro a compilé les données de Google Maps concernant les pires piscines extérieures de Montréal afin de savoir lesquelles visiter si on souhaite passer un mauvais moment. Voici les cinq piscines extérieures, ayant reçu plus de dix avis, qui présentent les notes les plus faibles de la métropole.

5) La piscine du parc Charleroi

Photo: Capture d’écran Google Maps, Vanna Lusa Noel.

Avec une note de 4 sur 5 pour 53 avis, la piscine du parc Charleroi, située dans l’arrondissement de Montréal-Nord, arrive cinquième du classement des pires piscines extérieures à Montréal selon Google Maps. Plusieurs internautes dénoncent le fait que le costume de bain soit obligatoire pour avoir accès au site de la piscine, même si l’on ne se baigne pas. «Même si tu veux juste checker tes enfants, tu ne peux pas rester sur le béton, il faut que tu ailles derrière le grillage à l’extérieur de l’enceinte de la piscine», a écrit Sandy Mairesse il y a 5 ans.

D’autres parlent de vestiaires désuets, d’un pourtour uniquement fait de béton, et d’une eau trop froide. «Mes garçons étaient presque en hypothermie», a commenté Claire Legros il y a un an.

4) La piscine du parc Marcelin-Wilson

Photo: Gracieuseté, Ville de Montréal.

Cette piscine située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville affiche une note de 3,9 sur 5 pour 131 avis. Plusieurs internautes décrivent la saleté du lieu. «Piscine sale!!! Plein de cheveux longs, de feuilles d’arbres, un bouchon orange pour les oreilles, un sac Ziploc, un morceau de styromousse…», a commenté il y a onze mois Zeynab Za.

D’autres critiquent aussi l’endroit pour la saleté de ses vestiaires ou encore l’achalandage, qui serait bien trop élevé.

3) La piscine du parc Roger-Rousseau

Photo: Gracieuseté, Ville de Montréal.

Avec une note de 3,8 sur 5 pour 11 avis, la piscine du parc situé dans l’arrondissement d’Anjou est principalement critiquée pour son aménagement. Les internautes soulignent notamment le fait que la pataugeoire et la piscine ne communiquent pas entre elles. «Il faut faire le tour du bâtiment, ce qui est très long et hasardeux», commentait Charles-André Martin il y a 11 mois.

2) La piscine du parc Chénier

Photo: Gracieuseté, Ville de Montréal.

La piscine du parc Chénier, également située dans l’arrondissement d’Anjou, arrive en deuxième position avec une note de 3,6 sur 5 pour 48 avis. L’été dernier, les internautes soulignaient le manque de civilité de certains usagers, et l’inaction des sauveteurs face à ces comportements.

«Tous les règlements inscrits sur les panneaux ont été enfreints et à plusieurs reprises […]. [Le] sauveteur se ronge les ongles, ne regarde pas les baigneurs, et dort», a écrit Nicole Lepage il y a onze mois, bien qu’elle ait attribué une note de 4 pour l’emplacement de la piscine.

«Malheureusement, les incivilités et l’irresponsabilité de certains usagers font en sorte que certains sauveteurs se prennent pour des shérifs, avant de veiller à la sécurité des gens», soutenait quant à lui Jeremy il y a trois ans.

1) La piscine du parc Dan-Hanganu (Elgar)

Photo: Capture d’écran Google Maps, Moon S.

À la tête du classement des pires piscines de Montréal, on retrouve la piscine du parc Dan-Hanganu (Elgar) situé dans l’arrondissement de Verdun. Avec une note de 3,2 sur 5 pour 18 avis, plusieurs internautes déplorent la saleté du lieu et le manque d’intervention des surveillants.

«La piscine est sale!!! SALE. Pas étonnant finalement dans l’indifférence généralisée», a commenté Monica Dimos il y a quatre semaines. Celle-ci dénonce aussi les surveillants indifférents et absents qui laisseraient les enfants «mal élevés» faire tout ce qu’ils veulent. D’autres trouvent la piscine trop petite et l’eau, trop froide.

«[Ils] n’ont pas pensé à mettre un moment pour les adultes seulement après une certaine heure, comme dans toutes les autres piscines municipales au Québec», a quant à lui écrit David Paradis. Six ans après ce commentaire, une plage horaire réservée aux adultes n’a toujours pas été mise en place dans cette piscine municipale.

Les pires arrondissements

Du côté des arrondissements, la moyenne la plus basse revient à Anjou, où les cinq piscines extérieures présentent une note moyenne de 3,7 sur 5. Montréal-Nord et Verdun se positionnent juste devant, avec des moyennes respectives de 4 et de 4,2 sur 5.

Les arrondissements de Ville-Marie, Outremont et Pierrefonds-Roxboro sont quant à eux ceux qui disposent du moins grand nombre de piscines extérieures à Montréal, avec seulement une piscine extérieure chacun sur leur territoire.