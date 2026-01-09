Il y aura bel et bien un audit des pistes cyclables à Montréal

L’administration de Soraya Martinez Ferrada lancera bel et bien un nouvel audit des pistes cyclables à Montréal. Les documents reçus jusqu’ici ne suffisent pas.

En campagne électorale, Mme Martinez Ferrada avait promis de lancer un audit de l’ensemble du réseau cyclable de Montréal. L’audit doit lui permettre d’évaluer si certaines pistes devraient être déménagées ou réaménagées.

Or, avant son assermentation, elle a reçu deux documents qui, tout dépendant de leur contenu, auraient pu faire office d’audit. Ce n’est finalement pas le cas.

Trop vieux ou inadaptés

Métro a reçu un de ces documents grâce à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics. Le document liste plusieurs rapports produits au cours des dernières années.

La plupart sont trop vieux pour guider les interventions à mener sur le réseau actuel. Ou encore la visée du document est inadéquate pour les objectifs de l’administration.

Certains visent les «voies actives sécuritaires» déployées pendant la pandémie pour offrir des options de déplacements respectant la distanciation sociale. Ces voies sont disparues ou ont été remplacées par des aménagements plus permanents.

Le rapport le plus récent date de 2024. Il concerne la piste cyclable qui longe la rue Notre-Dame Est. Produit par Vélo Québec, il se concentre surtout sur des propositions pour rendre la piste aussi agréable et sécuritaire que possible pour les cyclistes.

Certains rapports de l’ombudsman sont également cités.

Le second document que Soraya Martinez Ferrada a dit avoir reçu, soit la «Liste des projets d’intervention», ne nous a pas été remise malgré la demande d’accès.

Questionnée sur les intentions de la mairesse, une porte-parole a indiqué que les documents reçus ne satisfont pas les besoins de sa promesse électorale.

«Les documents ne constituent pas un audit sur la sécurité des pistes cyclables à Montréal. Nous allons nous pencher sur la sécurité du réseau et des cyclistes, tel que promis», affirme Justine Lesage, coordonnatrice médias au cabinet de la mairesse.

Les détails de la démarche seront connus ultérieurement, ajoute Mme Lesage.

Un dossier épineux

Le dossier des pistes cyclables est parsemé d’embûches pour la nouvelle administration. Une partie de la population fait connaître sa grogne et souhaite le retrait de certaines pistes. Les usagers sont toutefois prêts à se mobiliser pour les protéger. Ils ont d’ailleurs manifesté pour le REV Henri-Bourassa et la piste de l’avenue Lajoie.

Des indices sur les intentions de Mme Martinez Ferrada et son équipe pourraient se trouver dans le budget municipal qui sera présenté lundi.