La plupart des commerces essentiels fermés le dimanche en avril

Tous les commerces jugés essentiels seront fermés le dimanche pendant le mois d’avril pour donner un peu de répit aux employés. Seulement les dépanneurs, les postes d’essence en libre-service, les pharmacies et les restaurants avec l’option «pour emporter» feront exception à cette mesure.

«Dans nos grosses épiceries, on veut que les employés prennent du repos. Ce sera bon pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sept jours sur sept et qui commencent à être fatigués. Ça va leur permettre de revenir plus en forme le lundi», a expliqué M. Legault lors de son point de presse quotidien, lundi, en appelant les citoyens à faire preuve de compréhension.

Interrogé à savoir si la fermeture des supermarchés le dimanche risque de «concentrer» l’achalandage pendant le reste de la semaine, l’élu s’est fait catégorique. «Non, je ne pense pas. C’est possible de fonctionner avec des services sur six jours», a-t-il dit.

Québec réitère d’ailleurs n’avoir «aucune inquiétude» sur la chaîne d’approvisionnement en alimentation pour le moment. Un plan de soutien aux agriculteurs, qui serait mis en place dès cet été, est en cours de préparation. Les mesures envisagées auraient pour objectif d’offrir un «bonus» financier aux personnes qui accepteront d’aller travailler dans les champs, pour soutenir les travailleurs, tout en stimulant l’achat local.

Appel à un usage «judicieux» des masques

Si la province n’est aucunement menacée par une pénurie «à court terme» d’équipements de protection dans le réseau de la santé, les autorités rappellent toutefois que les masques, les gants et les blouses doivent être utilisés seulement «lorsque nécessaire».

«Je veux dire au personnel de la santé: si ce n’est pas nécessaire de les utiliser, il faut les garder pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin», soulève François Legault à ce sujet.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, abonde dans le même sens.

«Il faut vraiment insister sur l’utilisation judicieuse. Je ne pense pas que ce soit normal qu’un gardien de sécurité porte un masque N-95, par exemple.» -Danielle McCann

«On doit s’assurer que les masques, ce soit pour les bons intervenants dans les bonnes procédures», tonne également la ministre.

En plus des nombreuses discussions déjà entamées avec des entreprises pour fabriquer plus de masques, le gouvernement Legault étudie actuellement la possibilité de désinfecter et de réutiliser les masques N95. «Ça existe et ça se fait à différents endroits. On est en train de regarder ce qu’il faut faire pour les réutiliser plusieurs fois», renchérit le premier ministre Legault.

Trois nouveaux décès

Trois nouveaux décès ont été recensés dans la province lundi, amenant le total à 25. Au total, 3430 personnes ont contracté le virus à ce stade-ci. Il s’agit d’une augmentation de près de 600 cas par rapport à la veille. Quelque 235 personnes étaient hospitalisées au moment d’écrire ces lignes, une hausse de 43.

Seulement six personnes supplémentaires ont toutefois été enregistrées. «Notre réseau de la santé est sous contrôle, et on a une bonne marge de manœuvre pour la suite des choses», considère le chef de la CAQ.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a pour sa part rappelé que la «grande majorité» des décès sont survenus chez les personnes âgées entre 80 et 89 ans, dont la tranche d’âge regroupe à elle seule 16 décès. Six autres citoyens de 70 à 79 ans ont péri, alors que deux d’entre eux âgés de plus de 90 ans ont perdu la vie. Enfin, une seule personne de 60 à 69 ans est décédée.

«Ça ne veut pas dire qu’un jeune n’aura pas de complications. Mais le profil actuel était attendu.» -Horacio Arruda

«On ne peut pas comparer les nombres d’une région à l’autre, entre autres à cause du nombre de tests, et à qui sont fait ces tests», rappelle également le médecin.