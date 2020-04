Des points de contrôle implantés dans quatre nouvelles régions au Québec

De nouveaux points de contrôle seront implantés mercredi «aux abords et à l’intérieur» de quatre nouvelles régions du Québec, dès midi. Il s’agit de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie–Centre-du-Québec.

«Cette mesure fait suite aux directives de la Direction de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger la population quant à la COVID‑19», indique ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), dans un communiqué paru en début de matinée.

Dans les Laurentides, les municipalités d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil sont directement concernées par ces nouvelles mesures. Les secteurs d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm feront aussi l’objet d’une supervision dans Lanaudière. L’agglomération de La Tuque, en Mauricie, subira le même sort.

C’est la Sûreté du Québec, de concert avec certaines unités locales comme le Service de police de Gatineau et le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, qui veillera à mettre en place ces nouveaux points de contrôle. Les déplacements seront contrôlés «sur une base aléatoire», assure-t-on.

«Les mesures instaurées ne visent pas les activités qui permettent d’obtenir et de fournir des soins et des services de santé. Ni celles qui assurent le soutien humanitaire et les services essentiels pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement.» -Le gouvernement du Québec

En limitant plus d’entrées et de sorties, la santé publique espère «pouvoir limiter et prévenir davantage» la transmission communautaire.

Un processus déjà entamé

Samedi dernier, des premiers points de contrôle avaient déjà été dressés sur les routes du Bas-Saint-Laurent et de l’Abitibi-Témiscamingue. La Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont aussi fait l’objet de limitations. Plusieurs barrages policiers ont également été érigés dans le nord du Québec, sur les Terres Cris et au Nunavik.

Par ailleurs, les déplacements sont limités aux limites de l’Ontario et de l’Abitibi-Témiscamingue. L’objectif étant de restreindre les déplacements dans cette région qui est présentement en confinement.

Des points de contrôle sont aussi en place entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et les États-Unis.

À la mi-mars, le premier ministre François Legault avait demandé aux Québécois d’éviter de voyager entre régions. Seuls les déplacements «essentiels» font exception.

«En pourcentage de la population, on constate que certaines régions sont plus touchées que d’autres», avait-il dit.