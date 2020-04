Coronavirus: 519 résidences pour aînés infectées au Québec

Des cas de coronavirus ont jusqu’ici été observés dans au moins 519 résidences pour aînés, a confirmé mercredi le premier ministre François Legault, se disant vivement inquiet pour la situation des aînés à travers la province.

«On va être encore plus sévères pour les entrées et les sorties dans chaque résidence. On offre aussi au personnel capable de le faire d’aller habiter dans un hôtel payé par le gouvernement, pour réduire la probabilité d’avoir des employés infectés», a expliqué le chef de la CAQ.

Québec a annoncé il y a quelques jours un budget supplémentaire et dédié de 133 M$ pour mieux contrôler la propagation du coronavirus dans les résidences d’aînés.

«Il ne faut pas aller visiter les personnes âgées dans tous les types de résidences. C’est une question de vie ou de mort.» -François Legault, premier ministre du Québec

De son côté, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a reconnu que les résidences pour personnes âgées représentent «le plus grand défi actuellement».

«Il faut davantage réorganiser le travail et minimiser le nombre de personnes qui viennent dans les résidences, considère-t-elle. On doit s’assurer que ce soit les mêmes personnes, et qu’elles soient en nombre le plus petit possible. Le sous-ministre va évaluer cette question.»

Une prévision du sommet à venir?

Dans les derniers jours, plusieurs personnes ont demandé à obtenir des scénarios «précis» de la santé publique quant au moment où le Québec atteindra le sommet de la transmission.

«J’ai bien entendu, assure M. Legault. J’ai demandé aux gens de la santé publique de travailler à sortir le scénario le plus probable dans les prochains jours. Ça reste des probabilités. Personne dans le monde en ce moment est capable de dire avec précision quand ce sommet va arriver.»

Le leader du gouvernement a par ailleurs reconnu que des scénarios de «fin de la courbe» sont prévus jusqu’en juillet à l’heure actuelle.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a pour sa part indiqué que les scénarios seront de plus en plus précis avec le temps. «On rencontre nos experts ce soir, et je m’engage à vous le dire quand on aura un estimé assez précis», souligne-t-il.

Deux nouveaux décès, une hausse de 450 cas

Quelque 4611 personnes avaient contracté la COVID-19 en date de mercredi au Québec, une hausse de 449 par rapport à la veille.

Deux nouveaux décès ont par ailleurs été déplorés par les autorités, portant le total à 33 jusqu’ici. Par ailleurs, 307 personnes sont hospitalisées, une augmentation de 21 par rapport à la veille.

Aux soins intensifs, la situation est toutefois demeurée stable, avec 82 personnes qui s’y trouvent, le même chiffre que mardi.