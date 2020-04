Les personnes handicapées en attente de tests à domicile

Des personnes handicapées souvent en contact avec des employés du réseau de la santé craignent un manque de mesures de dépistage à domicile. À Québec, on assure que ces tests adaptés sont «prévus».

«On est à beaucoup à risque, surtout à cause de nos préposés aux bénéficiaires, qui font beaucoup de transferts de domicile», explique à Métro la présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), Linda Gauthier.

Étant donné le risque d’infection, Mme Gauthier propose la mise en place d’un système de dépistage à domicile «qu’il y ait des symptômes ou pas».

Selon elle, cela permettrait d’éviter le transfert du virus par l’entremise des transports adaptés.

«Comme je n’ai pas de voiture, ça impliquerait aussi que je prenne le transport adapté. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.» -Laurent Morissette, qui souffre également d’un handicap.

«En espérant que ça s’en vienne», ajoute-t-il.

En route

Québec maintient que ce type de test arrivera un jour ou l’autre.

«Oui, le dépistage à domicile est prévu pour les personnes qui répondent aux critères de priorisation», indique dans un courriel l’attachée de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux Marie-Claude Lacasse.

Les critères de la santé publique ont bougé dans les derniers jours. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, jeudi, le directeur national Horacio Arruda a évoqué des modifications dans l’ordre de priorité des tests.

«Les voyageurs, on ne les teste plus. Les gens qui sont des contacts de cas, on ne les teste plus. Les gens qui ont des symptômes mais qui peuvent rester à la maison, on ne les teste plus. On va ancrer notre énergie sur les patients et les personnes du personnel symptomatiques», a avancé Dr Arruda.

Il maintient que la tendance de dépistage augmentera éventuellement. «Quand on aura plus de tests, ça va être tester, tester, tester», a-t-il évoqué.