COVID-19: 27 décès supplémentaires au Québec, l’état d’urgence prolongé à Montréal

Le nouveau bilan de la pandémie du COVID-19 au Québec en ce dimanche 14 juin fait état de 128 nouveaux cas de COVID-19 et de 27 décès supplémentaires (dont 13 qui sont survenus avant le 6 juin). Le bilan atteint dorénavant les 5222 morts et de 53 952 cas dans la province depuis le début de la pandémie. Le gouvernement communique néanmoins que le nombre d’hospitalisations continue de diminuer avec une baisse de 19 pour atteindre un cumul de 769 personnes encore hospitalisées, dont 85 aux soins intensifs (soit une diminution de 17).

La Ville de Montréal a annoncé aujourd’hui avoir renouvelé l’état d’urgence local jusqu’au 19 juin et «poursuit son étroite collaboration avec ses équipes d’experts du Centre de coordination des mesures d’urgence, la Direction régionale de santé publique et le réseau de la santé, pour prendre les meilleures décisions afin de lutter contre la propagation de la COVID-19».

Le premier ministre du Québec François Legault sera demain à Montréal pour sa conférence de presse sur la situation de la COVID-19. Il sera accompagné du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault et de la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie d’Amours.

Québec annonce aussi qu’une autre conférence aura lieu un peu plus tôt dans la journée à Montréal, où le directeur national de santé publique le Dr Horacio Arruda, et le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Dr Richard Massé feront le point sur les consignes entourant «les rassemblements dans les lieux publics et la distanciation physique.»

Dans le reste du pays

L’Ontario de son côté a passé la barre des 2500 décès samedi, mais enregistre depuis quelques jours plus de guérisons que de nouveaux cas actifs. Les derniers chiffres font état de 197 nouveaux cas pour 423 guérisons. Le bilan officiel fait état lui de 12 décès supplémentaires pour un total de 2519 morts et 32 189 cas.

Dans le reste des provinces, le dernier bilan officiel fait état de : 7383 cas en Alberta pour 150 décès, 2709 cas en Colombie-Britannique pour 168 décès, 1061 cas en Nouvelle-Écosse pour 62 décès, 664 cas en Saskatchewan pour 13 décès, 301 cas au Manitoba pour 7 décès, 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador pour 3 décès, 157 cas au Nouveau-Brunswick pour 2 décès, 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris, 11 cas au Yukon, tous guéris, 5 cas aux Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris et aucun cas au Nunavut. À ces bilans provinciaux s’ajoutent les 13 cas des passagers du navire de croisière Grand Princess, qui sont aussi tous guéris.