COVID-19: les nouveaux cas redescendent au Québec

Après avoir frôlé les 2000 cas hier, les nouvelles infections sont en baisse au Québec avec 1620 cas de COVID-19 en 24 heures.

Aujourd’hui, Montréal enregistre toujours le chiffre le plus élevé de la province avec 552 infections. Les autres régions les plus touchées sont la Capitale-Nationale avec 198, la Montérégie avec 182 et la région de Laval avec 141.

Près de 165 535 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Ce matin, le premier ministre François Legault a déclaré au micro de 98.5 FM que de nouvelles mesures de confinement devraient être annoncées demain. Ces mesures devraient affecter principalement les commerçants.

Le Québec enregistre 25 décès supplémentaires, dont 6 sont survenus dans les dernières 24 heures, 17 entre le 7 et le 12 décembre et 2 avant le 7 décembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7533 décès.

Les nouvelles hospitalisations augmentent dans ces dernières 24 heures avec 10 nouvelles entrées pour atteindre un cumul de 890. Le nombre de personnes aux soins intensifs ne diminue lui que de 1 pour un total de 122 personnes.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 12 décembre à 30 487 pour un total de 4 345 304.

1175 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 10 décembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 4420 cas (3464 élèves et 956 membres du personnel).

Ce sont près de 17 572 personnes (+355) qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec selon le ministère. Parmi ces personnes, on en dénombre 13 152, soit une augmentation de 270 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 10 781 élèves et 2371 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est en hausse avec une augmentation de 96 pour un total de 1311 classes. Néanmoins, le nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées baisse encore et passe à 6 selon le ministère.

2265 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1090 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 25 et passe à 1175 écoles.