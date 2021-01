Konrad Sioui à la tête du CA de la SAAQ

L’ex-Grand chef de Wendake, Konrad Sioui, a été nommé président du conseil d’administration de la SAAQ par le gouvernement Legault.

Il devient ainsi le premier représentant des Premières nations à être nommé à la tête du CA d’une société d’État.

M. Sioui fut le chef de la nation huronne-wendate pendant près de 12 ans. Il avait été élu Grand chef de Wendake en 2008, mettant fin au règne de Max Gros-Louis, qui avait duré de 31 ans. Il a été défait en d’octobre 2020.

Il a occupé plusieurs autres fonctions politiques au cours de sa carrière. Entre 1984 et 1994, M. Sioui fut le porte-parole national des Premières Nations en ce qui a trait à la question constitutionnelle du Canada.

Cette décision du gouvernement Legault survient alors que le rapport du Groupe d’action contre le racisme du gouvernement Legault avait été critiqué après son dépôt à la mi-décembre. Le gouvernement avait créé ce groupe après le drame de la mort de Joyce Echaquan, une mère de famille atikamekw décédée à l’Hôpital de Joliette sous des insultes racistes du personnel soignant qui devait en prendre soin.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde ce nouveau défi au sein du conseil d’administration de la SAAQ, une organisation qui se consacre à l’ensemble des usagers de la route et qui mise sur des valeurs qui me sont chères, tel que l’engagement, la rigueur, la cohérence et le respect», a exprimé Konrad Sioui.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, voit dans cette nomination «un autre pas vers une meilleure représentativité» au sein des conseils relevant du gouvernement.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a soutenu pour sa part que «l’humanisme» et «l’expérience» de Konrad Sioui sauront appuyer la SAAQ dans l’amélioration de ses services. «En plus d’être un gestionnaire aguerri, M. Sioui a démontré, tout au long de sa carrière, une passion et un engagement qu’il saura sans aucun doute mettre à profit dans ses nouvelles fonctions», a-t-il fait savoir.