COVID-19: légère augmentation des nouveaux cas au Québec

Les nouveaux cas de COVID-19 au Québec sont de nouveau en légère hausse, mais reste toutefois stable avec 1101 infections depuis 24 heures.

Les hospitalisations de leur côté entament leur 4e jour consécutif de baisse avec une diminution de 30 dans les dernières 24 heures. Le cumul des hospitalisations atteint désormais les 1040 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui de 7 pour un cumul de 168.

Dans son rapport hebdomadaire sur les projections des besoins hospitaliers et des risques d’hospitalisations, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) enregistre une baisse du nombre de nouveaux cas par rapport à la semaine précédente (-17%). Selon l’institut le nombre de cas par semaine a diminué de moitié par rapport au début du mois de janvier. Cette diminution est observée dans toutes les régions et tous les groupes d’âge à l’exception des jeunes de 0 à 17 ans où le nombre de cas est en augmentation de 7%.

Du côté des hospitalisations, leur diminution se poursuit avec «un rythme aussi soutenu» (-26%) selon l’INESSS par rapport à la semaine précédente. Le nombre de personnes en soins intensifs baisse lui aussi, l’INESS anticipe que 69 patients nécessiteront un séjour aux soins intensifs contre 96 la semaine précédente.

Le déclin des hospitalisations dans les hôpitaux du Québec observés ces dernières semaines continue et se poursuivra pour les prochaines semaines selon l’institut que ce soit pour la région de Montréal et les territoires limitrophes ou pour les autres régions. En toute logique, le risque de dépassement des capacités hospitalières pour les 3 prochaines semaines demeure «très peu probable» pour Montréal voir «improbable» en régions. L’INESSS précise tout de même que pour Montréal et ses régions proches, 64% des lits réguliers et de soins intensifs désignés sont occupés par des patients COVID-19. Pour les autres régions, les proportions montent à 35% pour les lits réguliers et 25% pour les soins intensifs.

33 décès supplémentaires au Québec

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 267 773 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 245 339 sont considérées comme rétablies.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour le 4 février avec 489 cas. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 181 cas, la région de Laval avec 93 cas ou encore la région des Laurentides avec 88 cas.

Le Québec enregistre dans le même temps 33 décès supplémentaires, dont 7 sont survenus dans les dernières 24 heures, 18 entre le 29 janvier et le 3 février, 6 avant le 29 janvier et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève toutefois à 9973 décès, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 3 février à 31 482 pour un total de 6 018 739 tests.

4140 doses ont été administrées hier pour un total de 248 673 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 256 625 doses ont été reçues.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, a redemandé au fédéral d’accélérer la livraison de doses de vaccins, affirmant «avoir les mains liées».

Dans le même temps, l’INESSS a souligné hier la bonne qualité méthodologique de l’étude COLCORONA portant sur l’utilisation de la colchicine pour prévenir les symptômes graves de la COVID-19. Toutefois, l’institut considère toutefois comme «prématuré» la décision de faire usage de la colchicine dans le traitement des patients atteints de la COVID-19.

1044 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 3 février. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2899 cas dans le réseau scolaire de la province (2367 élèves et 532 membres du personnel).

Sur les 6487 cas positifs rapportés au 3 février, près de 3588 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 baisse de 94 et passe à 1048.

Depuis le 5 janvier 2021, 1604 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 9 sont actuellement fermées ou partiellement fermées. 560 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 19 pour un cumul de 1044 écoles.

Menée par le ministre Jean-François Roberge, la gestion de la pandémie dans les écoles a suscité un nombre de plaintes jamais atteint auparavant selon le ministère de l’Éducation.