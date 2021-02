COVID-19: aucun décès dans les dernières 24 heures au Québec

Alors que le Québec enregistre aujourd’hui 14 décès supplémentaires liés à la COVID-19, aucun décès n’a eu lieu dans les dernières 24 heures. Un fait qui n’étais pas arrivé depuis le 11 septembre d’après les données de l’INSPQ. Toutefois 11 décès sont à déplorer entre le 10 et le 15 février, 2 avant le 10 février et 1 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève néanmoins à 10 258 décès, deux décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Après la forte baisse enregistrée hier, les nouveaux cas de COVID-19 au Québec repartent à la hausse avec 800 infections dans les dernières 24 heures.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 278 987 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 259 416 sont considérées comme rétablies.

François Legault a annoncé hier un certain relâchement dans les mesures sanitaires à l’approche de la semaine de relâche. Tout en conservant le couvre-feu, le premier ministre et son gouvernement permettent aux piscines, aux cinémas et aux arénas de reprendre leur activités, et ce dans toutes les zones dès le 26 février.

Du côté des variants, l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) recense toujours près de 16 cas confirmés sur l’ensemble du Québec dont 12 à Montréal. Le ministre de la Santé Christian Dubé a néanmoins confirmé hier lors du point presse que 86 cas étaient actuellement sous analyse.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 17 février avec 382 cas. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 102 cas et de la région de Laval avec 98 cas.

Dans le même temps, les hospitalisations continuent de baisser avec une diminution de 5 pour un cumul de 766 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui aussi de 4 pour un cumul de 130.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 15 février à 28 672.

Du côté de la vaccination, 1714 doses ont été administrées hier pour un total de 299 673 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 401 685 doses ont été reçues.

876 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 15 février. Les cas positifs confirmés et actifs sont en baisse avec 2665 cas dans le réseau scolaire de la province (2182 élèves et 483 membres du personnel).

Sur les 9132 cas positifs rapportés, près de 6467 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 baisse de 37 et passe à 1117.

Depuis le 5 janvier 2021, 1742 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 9 sont actuellement fermées ou partiellement fermées. 866 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 24 pour un cumul de 876 écoles.