COVID-19: 769 nouveaux cas et 14 décès additionnels

On rapporte quelque 769 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 14 décès additionnels dans le cadre du plus récent bilan quotidien de la pandémie au Québec. Le nombre d’hospitalisations continue de baisser. On en recense 23 de moins que la veille, pour un total de 700. De ce nombre, 120 personnes sont aux soins intensifs, sept de mois que le jour précédent.

Depuis le début de la pandémie, 281 456 personnes ont contracté la COVID-19. Quelque 262 506 d’entre elles se sont rétablies. On déplore un total de 10 292 décès depuis le mois de mars. Quatre de ces décès sont survenus dans les 24 dernières heures et 10 entre le 13 et le 18 février.

Les travailleurs de la santé ont effectué 30 068 prélèvements le 18 février. Quelque 15 386 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 329 324. Enfin, 401 685 doses ont été reçues.

À l’approche de la semaine de relâche, qui se tiendra lors de la première semaine du mois de mars, le gouvernement de François Legault annonçait mardi, que les piscines, arénas et cinémas pourront rouvrir leurs portes à partir du 26 février.

Réseau scolaire

Au 18 février, les cas positifs confirmés et actifs de COVID-19 dans le réseau scolaire ont baissé de 46, pour un cumul de 2517. Parmi eux, on compte 2051 élèves et 466 membres du personnel. Un total de 865 écoles comptent des cas positifs actifs rapportés avec diagnostic

On dénombre 7194 cas positifs confirmés, rétablis et de retour à l’école, soit 233 cas de plus que la veille.

Quelque 965 classes demeurent fermées. Le ministère de l’Éducation maintient huit écoles fermées partiellement ou complètement. Quelque 927 écoles ne comportent plus de cas actifs depuis 14 jours.