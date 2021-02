COVID-19: 858 nouveaux cas et 13 décès supplémentaires

Au total, 28 226 prélèvements ont été réalisés le 25 février et 15 902 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 418 399 depuis le début de la pandémie. Quelque 537 825 doses ont été reçues au total.

Un total de 10 385 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

Un total de 8529 cas positifs confirmés se sont rétablis et ont effectué un retour à l’école. C’est donc 240 de plus qu’au 24 février.

Un total de 875 classes sont fermées dans l’ensemble du réseau. Un cumul de 1049 écoles ne comportent plus de nouveaux cas depuis 14 jours. Un cumul de 14 écoles sont fermées partiellement ou complètement.

«On commence par les personnes de 85 ans et plus et on va rapidement vacciner les 70 ans et plus, puis toute la population adulte. On a vacciné dans tous les CHSLD, où il n’y a presque plus de décès et de personnes gravement malades de la COVID-19. C’est super encourageant»,

– François Legault, premier ministre du Québec