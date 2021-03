Le vaccin d’AstraZeneca efficace pour tous les âges

De nouvelles études montrent que le vaccin d’Astrazeneca a «un bon profil d’immunogénicité et d’efficacité dans tous les groupes d’âge dans lesquels il a été étudié, tant après une première dose qu’après une seconde», conclut le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

Avec cet avis, la Santé publique considère que «toutes les doses disponibles des vaccins approuvés devraient être utilisées sans délai.» Cela implique que les personnes cibles dans la campagne de vaccination actuelle comme les personnes de 70 ans et plus auront accès à ce vaccin.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ne le recommandait pas auprès des personnes de 65 ans et plus à cause du peu de données sur l’efficacité. Désormais, cet avis préliminaire change la donne.

La Santé publique prévoit recevoir au cours de la semaine 113 000 doses du vaccin développé par AstraZeneca.

Le vaccin à domicile

Rappelons que le vaccin d’AstraZeneca a été le dernier autorisé sur le territoire canadien et que des études sur son efficacité auprès des personnes de 65 ans et plus étaient attendues. Ces nouvelles données offriront beaucoup plus de souplesse à cette campagne de vaccination puisque ce vaccin est beaucoup moins contraignant en termes de transport et de stockage.

«Son utilisation sera d’ailleurs favorisée pour des clientèles où la vaccination mobile est une stratégie optimale pour les rejoindre, par exemple à domicile» – Santé publique

«Dès la livraison des doses du vaccin développé par AstraZeneca, des opérations de vaccination mobile seront mises en branle, sur l’ensemble du territoire», lit-on dans le communiqué.

Même si l’offre de vaccin grandit, la Santé publique souligne qu’il ne sera pas possible de choisir quel vaccin on reçoit. «Ceci sera déterminé en fonction des doses disponibles, de la recommandation des experts et de l’évaluation clinique au moment de la vaccination.»