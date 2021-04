Vaccination: les Québécois largement plus satisfaits que les Ontariens

Les Québécois se sentent globalement satisfaits de la campagne de vaccination en cours à 61 % alors que la taux de satisfaction chez les Ontariens ne l’est qu’à 41 %, exprime un sondage réalisé par l’Association d’études canadiennes.

Ce sondage réalisé via un échantillon non probabiliste de 1523 Canadiens du 26 au 28 mars 2021 montre que les Québécois sont les plus satisfaits du pays concernant la campagne de vaccination. Juste derrière, les provinces de l’Atlantique affichent un taux de satisfaction de 58 %. Au début du mois de mars, ce même sondage (du 12 au 14 mars) avait été réalisé et montrait que les taux de satisfaction étaient globalement plus élevés comme au Québec.

«L’Association d’études canadiennes constate ainsi «une légère baisse de la satisfaction à l’égard du déploiement des vaccins au Canada au cours du mois de mars au Québec mais le Québec et l’Atlantique restent largement en avance sur le Reste du Canada» – – Association d’études canadiennes

Les différences entre le Québec et l’Ontario sont encore plus disparates selon les groupes d’âges notamment avec les groupes de personnes plus âgées. Chez les personnes entre 65 et 69 ans, il existe une différence de 50 points puisque les Québécois sont «satisfaits du nombre de vaccins administrés quotidiennement» à 75,6 % contre 27 % chez les Ontariens.

La population avec la satisfaction la plus élevée se situe chez les 70 ans et plus avec 87,2 % (Québec), en Ontario cela descend à 40,9 %.

«La satisfaction globale la plus faible au pays se situe en Ontario avec 41 %» – Association d’études canadiennes

En direction de l’Ouest canadien, les taux globaux de satisfaction baissent à 42 % pour le Manitoba et la Saskatchewan, 51 % pour l’Alberta et 50 % pour la Colombie-Britannique.

Québec précise avoir vacciné plus de 18 % de sa population en date du 5 avril alors qu’au niveau Canadien la proportion de vaccination s’élève à 11,86 % en date du 27 mars.

En Ontario, le gouvernement indique avoir administré plus de 2 545 640 millions de doses et 322 197 personnes ont déjà obtenu les deux doses.