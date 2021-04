COVID-19: 1754 nouvelles infections et 13 décès additionnels

Le Québec rapporte 1754 nouvelles infections à la COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie au Québec, soit 71 de plus que la veille. On déplore également 13 nouveaux décès. Les hospitalisations sont en hausse de 14 avec un total de 583. De ce nombre, 138 personnes sont aux soins intensifs, soit une augmentation de quatre.

Un nouveau record du nombre de personnes vaccinées a par ailleurs été atteint alors que 73 023 doses de vaccin ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 829 011. Au total, 2 429 695 doses ont été reçues.

Si on recense 13 nouveaux décès, on note toutefois un total de 10 737 décès reliés à la COVID-19 depuis mars 2020, en raison de deux décès non attribuable au coronavirus.

Deux des nouveaux décès sont survenus au cours des 24 dernières heures. Huit décès se sont produits entre le 3 et le 8 avril. Un autre décès s’est produit à une date inconnue.

Montréal est toujours la région la plus touchée par les nouvelles infections, avec un total de 428 nouveaux cas. La région de la Capitale-Nationale suit de près avec 410 nouvelles infections. Chaudière-Appalaches est la troisième région la plus affectée avec 220 nouvelles infections.

INSPQ