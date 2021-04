COVID-19: record de vaccinations et légère hausse des nouveaux cas

Après l’explosion de nouveaux cas de COVID-19, jeudi, le Québec enregistre une légère hausse de ces infections. Par ailleurs, les vaccinations atteignent un record.

Un total de 69 148 doses de vaccins ont été distribuées hier à travers la province. Ce record de vaccination a été atteint notamment grâce au succès de la vaccination sans rendez-vous pour les 55 ans et plus. L’initiative amène le total de vaccinés de la COVID-19 au Québec à 1 754 749.

Le ministère précise que jusqu’à présent 2 358 095 doses ont été reçues. Prés de 71 600 doses d’AstraZeneca sont attendues aujourd’hui.

Les cas en légère hausse

La province enregistre 1683 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. Près de 323 094 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 300 471 sont depuis considérées comme rétablies.

Avec 449 cas, la région de la Capitale-Nationale est une nouvelle fois devant la région de Montréal (392) en ce qui concerne la région de la province ayant le nombre de cas le plus important. Les autres régions les plus touchées sont Chaudière-Appalaches avec 218 cas et la Montérégie avec 134 cas.

L’écrou des mesures sanitaires a une nouvelle fois été resserrée par le gouvernement de François Legault, avec notamment le retour du couvre-feu à 20h pour la région de Montréal dès dimanche.

Des variants qui continuent d’exploser selon la dernière mise à jour de l’INSPQ avec une hausse de 1031 pour le nombre de cas variants confirmés par criblage (pour un cumul de 14 208 cas). Si l’île de Montréal enregistre le plus de cas de variants de la province avec 4483 cas, ce sont bien des régions comme la Capitale-Nationale (419,1), l’Outaouais (271,2) ou la région de Laval (233,3) qui enregistre les taux les plus importants de contaminations pour 100 000 habitants.

Les hospitalisations ont légèrement augmenté, avec trois nouvelles entrées pour un cumul de 569 (sur une base de lits désignée de 2117). Les soins intensifs sont aussi en légère hausse, avec deux nouvelles entrées pour un cumul de 134.

Dans la mise à jour de son rapport sur les besoins hospitaliers publié hier, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoit que les plein des capacités hospitaliéres pourraient être atteintes d’ici trois semaines en régions. Même si l’institut ne prévoit pas le même scénario pour Montréal, des médecins intensivistes craignent que le débordement se prépare.

Le Québec enregistre dans le même temps huit décès supplémentaires, dont cinq dans les dernières 24 heures, et trois entre le 2 et le 7 avril. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève désormais à 10 726 décès.

981 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 7 avril. Les cas positifs confirmés et actifs sont toujours en hausse avec 3222 cas dans le réseau scolaire de la province (2642 élèves et 580 membres du personnel).

Le ministère recense une hausse des cas de variants dans les classes, avec 409 (+24) cas de variants confirmés et 835 cas présomptifs (+52) depuis le 12 mars.

Sur les 17 779 cas positifs rapportés, près de 14 557 sont rétablis et de retour à l’école.

Le nombre de classes actuellement fermées dans le réseau est en légère baisse avec 9013 (-9), tandis que le nombre total d’écoles fermées augmente pour atteindre 444.

Depuis le 5 janvier 2021, 2184 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 1203 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 5 pour un cumul de 981 écoles.