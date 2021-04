L’ex-ministre, Daniel Breton, lance un guide pratique de la voiture électrique

L’ancien ministre de l’environnement, Daniel Breton, publie un guide pratique pour tout savoir sur les voitures électriques (VE) et démystifier certaines croyances alors que les VE se démocratisent et se multiplient sur les routes québécoises.

À lire aussi: Le Canada pourraient doubler ses ambitions climatiques, assure une étude Trudeau doit frapper fort au «Sommet Biden», lancent des organismes BIXI devance sa saison Les VUS, un enjeu de sécurité et de santé publique selon Équiterre

L’époque se tourne de plus en plus vers les véhicules électriques mais pour Daniel Breton, le consommateur manque d’informations pertinentes. «On est rendu à un moment où il y a plus de 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. Ce guide pratique regroupe tout ce qu’il faut savoir pour démystifier [les mauvaises informations sur les VE] et rassurer les gens.»

Le guide pratique de la voiture électrique … et plus ! s’adresse à la fois aux novices et aux puristes.

Une voiture électrique, ça vaut vraiment le coup ?

Cette démocratisation des VE se confronte toutefois à des préjugés, M. Breton a voulu contredire de nombreux mythes qui existent autour des voitures électriques.

Le prix élevé est souvent le premier exemple entendu. Mais pour Daniel Breton le prix d’achat n’est pas la seule donnée à prendre en compte.

«Quand tu calcules combien le VE coûte, que tu soustrais les rabais gouvernementaux (8000 $ du Québec et 5000 du Canada) et le coût de l’énergie alors les deux Chevrolet Bolt EV et EUV reviennent moins chères que l’immense majorité des véhicules à essence sur le marché.»

M. Breton explique que l’autonomie des voitures électriques (VE) s’est multipliée par quatre en 10 ans.

«Il y a 10 ans, une VE classique avait 110 km d’autonomie. En 2016, à peu près 150 km. En 2021, l’autonomie moyenne est de 400 km. Il est faux de dire que l’électrique ne permet pas de faire de longs voyages. L’autonomie augmente et les bornes de recharges se multiplient.»

Il concède que des efforts sont à faire sur la disponibilité des véhicules. «Cela s’améliore mais il y a des constructeurs qui demeurent en retard. Je vois la Volkswagen ID 4 qui est un VE extrêmement intéressant mais ne va être disponible au Canada qu’à seulement 250 unités.»

Électrique et environnement

Daniel Breton pense que l’électrification du parc de véhicules au Québec n’est pas «la solution, mais une des solutions» à la réduction des GES. Cet objectif climatique requiert une panoplie de solutions. «Les voitures, les camions et les transports collectifs électriques en font partie.»

Québec entend électrifier les voitures et les camions du Québec afin d’atteindre ses objectifs climatiques. «L’objectif, c’est 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030», expliquent les services du ministère de l’Environnement.

Il regrette qu’il n’existe pas d’incitatif pour les VUS électriques, ils ne sont pas éligibles aux rabais gouvernementaux à cause de leurs prix. «Je pense que c’est un problème parce que la majorité des véhicules qui se vendent sont des VUS. C’est une iniquité.»

Entre 1990 et 2018, les ventes de camions légers ont augmenté de 280%. Ces véhicules émettent 31 % plus de GES qu’un véhicule classique.

Le coup de cœur de M. Breton, c’est la Ford Mustang Mach E qu’il décrit comme «une Mustang du 21e siècle». «Pour quelqu’un qui a besoin de ce type et format de voiture. C’est un excellent véhicule. Il nous a impressionné.»

Daniel Breton est un expert en électrification des transports et en gestion durable du carbone. Le co-auteur de ce livre est Pierre Langlois, consultant en mobilité durable, auteur, blogueur, conférencier et formateur.

Le première partie du livre se consacre à déchiffrer l’ABC de la voiture électrique. La deuxième partie analyse les tests effectués sur 57 véhicules électriques sur le marché. La troisième partie s’adresse aux puristes avec l’analyse de sujets futurs comme l’électrification des transports collectifs ou les batteries de demain.

Publié aux Éditions de l’Homme, Le guide pratique de la voiture électrique … et plus ! est disponible en librairie depuis le 21 avril.