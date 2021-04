Les propriétaires de bars et restaurants demandent au premier ministre Legault de permettre la réouverture de leurs établissements pour accueillir les Québécois déjà vaccinés.

Dans une lettre adressée jeudi 29 avril, la Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec et l’Union des Tenanciers de Bars rappellent aussi la situation catastrophique dans laquelle se trouvent leurs industries.

Les bars veulent rouvrir

«La quasi-totalité des bars et des restos-bars de la province sont carrément fermés depuis plus d’un an maintenant… Or, notre industrie n’en peut tout simplement plus», soutiennent-ils.

«C’est dans ce contexte que nous nous adressons à vous de nouveau et que nous vous demandons de permettre aux restaurateurs et tenanciers de bars de rouvrir leur(s) établissement(s) sans plus attendre, mais d’une façon limitée, de manière à seulement permettre aux Québécois ayant reçu, au moins, une première dose de vaccin contre la covid-19 d’y être admis», expliquent-ils.

Les avantages plus que les inconvénients

Indiquant que leurs industries ont besoin d’un support financier majeur de la part du gouvernement «pour, ne serait-ce espérer, se relever de cette crise sans précédent», les signataires de cette lettre soulignent qu’une telle «réouverture sera tout de même assortie de mesures sanitaires et apporterait un peu d’oxygène».

«Une telle mesure encouragerait les Québécois réticents à la vaccination à reconsidérer leur décision en leur faisant miroiter un privilège important à vue d’œil», plaident-ils.