Une carte interactive pour rendre hommage aux patriotes

En cette veille de la Journée nationale des patriotes, la Commission de toponymie a créée une carte interactive qui met en valeur les noms de lieux rappelant le souvenir de douze patriotes du XIXe siècle dont les écrits, les réalisations ou les actions ont marqué une période décisive de l’histoire du Québec.

À lire aussi: Toponymie: Info-Femmes pense que les femmes sont oubliées Toponyme dédicatoire pour les frères Rivard Du poétique dans le toponymique

Cette carte interactive, nommée Figures marquantes du mouvement patriote, vous permet de naviguer à travers le Québec et d’y consulter tous les lieux faisant référence aux patriotes, il en existe plus de 200. De Rouyn-Noranda à Sept-Îles, en passant par Saguenay, Montréal, Québec, la province toute entière est jonchée de lieux honorifiques.

«La carte interactive Figures marquantes du mouvement patriote met en lumière quelque 200 noms de lieux rappelant douze figures politiques, intellectuelles ou engagées dans l’action du mouvement patriote québécois du XIXe siècle.»

Il y a fort à parier que l’un de ces lieux se situe proche de vous. L’outil interactif permet de connaître l’histoire du lieu mais aussi de celui qui l’a inspiré. Que ce soit pour Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte La Fontaine, Augustin-Norbert Morin, Étienne Parent ou même Denis-Benjamin Viger, ces hommes n’auront plus aucun secret pour vous.

CARTE INTERACTIVE Figures marquantes du mouvement patriote

«La Journée nationale des patriotes est un moment privilégié pour honorer ces hommes et ces femmes qui ont lutté avec courage pour la reconnaissance nationale de notre peuple. Au cours du printemps 1837, ce sont 10 000 personnes qui ont réclamé des réformes et un système de gouvernement démocratique.» – Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française

La Journée nationale des patriotes mise en place en 2002 et premièrement fêtée en mai 2003, vise à honorer la mémoire d’hommes et femmes «qui ont lutté pour la reconnaissance nationale du peuple québécois, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique», lors de la lutte des patriotes de 1837 à 1838. Cette fête prend place tous les lundi précédant le 25 mai de chaque année.

Créée en vertu de la Charte de la langue française, la Commission de toponymie est l’organisme responsable de la gestion des noms de lieux du Québec depuis 1977.

Journée des Patriotes: ouvert ou fermé ?

La plupart des commerces (épiceries, pharmacies etc) seront ouverts. Les banques et les bureaux de poste seront fermés. La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes et toutes les succursales du réseau SQDC seront ouvertes selon l’horaire normal de la semaine.

À Montréal, la ville a indiqué que l’offre de certains services seront modifiés. Le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan sont ouverts. Les installations culturelles et sportives ont un horaire variable selon les arrondissements.

Le réseau de bus et de trains Exo modifie ses horaires et certaines lignes de trains ne seront pas en service (Mascouche, Mont-Saint-Hilaire, Candiac).

La STM modifie ses horaires de bus et conseille de les vérifier sur les différents planificateurs de trajet.