COVID-19: les hospitalisations et les éclosions toujours en baisse au Québec

Si le Québec enregistre une faible hausse de ces cas de COVID-19, il reste néanmoins toujours en dessous de la barre des 200 cas. Les éclosions comme les hospitalisations continuent également de baisser dans la province.

Dans son dernier bilan quotidien, le Québec recense ainsi 189 nouvelles infections dans les dernières 24 heures.

Les éclosions actives de COVID-19 sont en baisse avec 304 éclosions à la date du 8 juin, inférieures à la moyenne des 7 derniers jours (416) et à celle des 28 jours (831). Une transmission du virus en ralentissement qui se voit confirmé par un taux de reproduction effectif (Rt) en baisse à 0,66.

Les hôpitaux québécois enregistrent pour leur 17e journée consécutive, une baisse des patients COVID-19, avec 6 hospitalisations de moins par rapport à la veille pour un cumul atteignant les 251 patients. Les soins intensifs recensent aux une augmentation de 4 pour un total de 64 personnes.

Le gouvernement fédéral a annoncé hier des allégements concernant les mesures de confinement pour les voyageurs pleinement vaccinés, rentrant au Canada dont la levée de la quarantaine à l’hôtel. Ces allégements concerneront les Canadiens, les résidents permanents, les travailleurs essentiels et les étudiants étrangers, et ce dès la première semaine de juillet.

Deux décès supplémentaires au Québec

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 372 476. Parmi eux, 359 104 sont depuis considérées comme rétablies.

Montréal enregistre toujours la part la plus importante des nouveaux cas de la province, avec 52 infections recensées.

Du côté des variants, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) au 10 juin, le taux de positivité aux variants «préoccupants» sur les sept derniers jours est de nouveau en baisse de 0,6% avec un taux à 92,5%.

Le Québec recense 2 décès supplémentaires, dont aucun décès dans les dernières 24 heures, 1 décès avant le 3 juin et 1 décès à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève ainsi à 11 166 décès.

Quant aux prélèvements, les tests réalisés à la date du 7 juin s’élèvent à 24 652.

67,2% de la population québécoise vaccinée

La campagne de vaccination au Québec continue alors que l’objectif des 75% voulu par Québec s’approche doucement. Ce sont 87 713 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province (dont 84 396 dans les dernières 24 heures et 2777 avant le 9 juin). Avec ces nouveaux chiffres, c’est près de 6 385 517 de doses de vaccin contre la COVID-19 qui ont été distribuées au Québec. Près de 12 531 doses ont été administrées hors du Québec portant le total cumulé des Québécois vaccinés à 6 398 048.

Le ministère de la Santé précise que, jusqu’à présent, 7 086 249 doses ont été reçues. Toutes les doses attendues cette semaine ont été livrées.

451 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 8 juin . Les cas positifs confirmés et actifs sont en baisse, avec 847 cas (-29) dans le réseau scolaire de la province (787 élèves et 60 membres du personnel).

Les cas de variants continuent leur hausse dans les classes, avec 2165 cas de variants confirmés et 1394 cas présomptifs depuis le 12 mars.

Sur 28 207 cas positifs rapportés depuis la rentrée, près de 27 360 sont rétablis et de retour à l’école.

Le nombre de classes actuellement fermées est en hausse de 31 pour un total de 390 classes. Deux écoles sont actuellement fermées ou partiellement fermées.

Depuis le 5 janvier 2021, 2577 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. De ce nombre, 2126 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif est en baisse de 76 pour un cumul à 451.