COVID-19: progression continue des hospitalisations et éclosions

La lente progression de la quatrième vague de COVID-19 se poursuit avec une nouvelle augmentation des cas, des éclosions actives et des hospitalisations au Québec.

Selon le dernier bilan gouvernemental, les hôpitaux du Québec comptaient 126 hospitalisations dues à la COVID-19 hier, soit sept de plus que la veille. Les soins intensifs sont restés stables avec 36 patients.

Les hospitalisations ont ainsi atteint un niveau semblable à celles de la fin de l’été 2020. La capacité hospitalière était toutefois plus élevée à l’époque. En septembre 2020, le Québec avait réservé 2000 lits pour traiter les patients atteints de COVID-19. Aujourd’hui, la province n’en compte que 830, notamment à cause de la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit dans le milieu de la santé.

Des éclosions en milieu de travail

Les éclosions actives de COVID-19 sont également en hausse. Elles sont passées de 237 à 241 en 24 heures. La majorité (158) ont lieu en milieu de travail.

Les événements divers seraient à la source de 35 éclosions; les milieux de garde, 23.

La rentrée scolaire, entamée hier à Montréal et certaines autres régions, n’a pas encore eu d’effet sur le tableau des éclosions. On en compte seulement six en milieu scolaire.

Hier, l’INESSS indiquait que les nouvelles infections sont présentement en forte hausse chez les enfants de 0 à 11 ans. Ceux-ci ne peuvent être vaccinés.

Au total, le Québec affiche 612 nouveaux cas de COVID-19, en légère hausse par rapport à la veille (603). Le nombre de nouveaux cas est généralement plus fort à la fin de la semaine à cause du plus grand nombre de tests effectués dans les jours précédents.

Le Québec ne déplore aucun nouveau décès.

Sécuritaire le passeport vaccinal?

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s’est accélérée hier, avec plus de 34 000 doses administrées. De ce nombre, plus de 9000 Québécois ont enfin obtenu leur première dose.

Des questions sont toutefois survenues en matinée concernant la sécurité du nouveau passeport vaccinal. Les codes QR de plusieurs élus ont été piratés, y compris ceux du premier ministre et du ministre de la Santé. Parallèlement, un reportage de Radio-Canada montre que de faux codes QR peuvent être créés assez facilement.

Dans le cadre des élections fédérales, le premier ministre sortant Justin Trudeau a promis 1 G$ pour financer le développement de passeports vaccinaux dans les provinces.

Au total, 78% des Québécois de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés.