COVID-19: les infections toujours en recul au Québec

Photo: THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Avec des infections en baisse depuis deux jours, le bilan COVID-19 du Québec pour cette nouvelle journée montre des chiffres toujours stables et en nette régression.

Le Québec passe une deuxième journée consécutive sous le seuil des 500 et enregistre 402 nouvelles infections, soit 97 cas de moins que le chiffre de la veille .

Les hôpitaux québécois recensent pour leur part une légère diminution de deux hospitalisations par rapport à la veille (22 entrées, 24 sorties). Le total des hospitalisations continue de baisser et atteint à ce jour 290 patients. Les soins intensifs restent stables, avec 4 entrées et 4 sorties qui portent le chiffre inchangé à 88 personnes admis.

En date du 3 octobre, 53% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 12 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, une personne primovacciné et neuf autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 258 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 20 primovaccinées et 124 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ , une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 7,8 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 27,8 fois supérieur.

Six décès supplémentaires au Québec

Seul point noir au tableau, le Québec déplore six décès supplémentaires récents dus à la COVID-19. Le bilan humain de la pandémie dans la province s’élève à ce jour à 11 389 morts.

Les éclosions actives atteignent le chiffre de 617 pour le 3 octobre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours continue de reculer et affiche 557. Le taux de reproduction effectif (Rt) reste fixe à 0,92, témoignant d’un réel ralentissement de la circulation du virus dans la population. Sur les 412 364 180 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 395 709 personnes sont rétablies.

Les prélèvements à la date du 2 octobre s’élèvent à 22 140 tests réalisés.

84% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

La campagne de vaccination se poursuit et se rapproche de l’objectif pour Québec d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 6026 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province qui atteint les 12 947 692 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (191 562) les Québécois ont reçu 13 139 254 doses de vaccin contre la COVID-19.