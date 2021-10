Le premier ministre du Canada et chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau

COVID-19: Ottawa impose la vaccination aux employés fédéraux et aux voyageurs

Le gouvernement du Canada impose la vaccination obligatoire contre la COVID-19 à tous les employés fédéraux, ainsi qu’aux voyageurs de 12 ans et plus.

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé les détails de son plan mercredi matin lors d’un point de presse. Il était accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Les fonctionnaires fédéraux de l’administration publique centrale devront être entièrement vaccinés d’ici le 29 octobre prochain. «Cela s’appliquera à ceux qui travaillent pour les différents ministères du gouvernement fédéral, à la GRC, aux services correctionnels du Canada, à l’Agence des services frontaliers du Canada et à de nombreux autres bureaux et organismes», a précisé Mme Freeland.

Les employés fédéraux qui n’auront pas reçu deux doses de vaccin ou qui refuseront de dévoiler leur état de vaccination au plus tard le 29 octobre seront placés en congé administratif sans solde dès le 15 novembre.

Justin Trudeau avait déjà promis en août, juste avant le déclenchement des élections, que son gouvernement libéral rendrait la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux.

Ottawa exige aussi que les sociétés d’État mettent en œuvre des politiques qui reflètent celles annoncées aujourd’hui. «Le chef d’état-major de la Défense publiera également une directive d’obligation de vaccination pour les Forces armées canadiennes», a ajouté Chrystia Freeland.

Mesure pour les voyageurs

À la fin du mois de novembre, chaque personne âgée de plus de 12 ans voyageant à bord d’un avion ou d’un train au Canada devra être entièrement vaccinée. C’est aussi le cas pour les membres du personnel.

«Pendant une courte période, on va permettre aux gens qui sont en processus de vaccination de montrer un résultat de test de dépistage négatif, mais à la fin du mois de novembre, vous devrez être entièrement vaccinés et le test de dépistage ne sera plus une option», a précisé Justin Trudeau.

Il n’y aura que quelques exceptions «très restreintes, comme une condition médicale valide».

Par ailleurs, le gouvernement du Canada compte lancer un passeport vaccinal pour les voyages internationaux dans les semaines à venir. «Nous paierons la note pour les provinces et territoires qui rencontrent des problèmes de preuve vaccinale», a mentionné M. Trudeau.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, n’était pas présente pour l’annonce, laissant croire qu’il s’agit plutôt d’une décision politique et non d’une demande de la Santé publique.

Pour le moment, environ 89% des Canadiens admissibles ont reçu une dose de vaccin et environ 82% d’entre eux ont reçu les deux doses.