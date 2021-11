COVID-19: les hospitalisations de nouveau en hausse

Alors que les nouveaux cas continuent de stagner aux alentours des 500 infections, la province enregistre une hausse des hospitalisations dues à la COVID-19.

Les infections au Québec atteignent pour cette nouvelle journée 497 avec 511 cas, soit 70 de moins que le chiffre de la veille.

De leur côté, les hôpitaux québécois enregistrent des hausses dans le service régulier ainsi que du côté des soins intensifs. On recense ainsi une augmentation de huit personnes hospitalisées, avec 19 entrées et 11 nouvelles sorties. Le total des lits occupés passe à 244, tandis que les soins intensifs augmentent de cinq personnes, avec huit nouvelles entrées et trois sorties, pour un bilan à 67 personnes.

En date du 31 octobre, la part des hôpitaux québécois ne recensant aucun cas de COVID-19 se situe aux environs de 48%.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre neuf personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, aucune personne primovaccinée et dix autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 311 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 5 primovaccinées et 181 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ , une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 5,7 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux de 19,4 fois supérieur.

Deux décès supplémentaires au Québec

Deux nouveaux décès sont à signaler pour cette journée. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe à 11 496 décès.



Les éclosions actives affichent le chiffre de 476 pour le 31 octobre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours continue d’augmenter, pour afficher 495. Le taux de reproduction effectif (Rt) est actuellement à 0,82, témoignant d’une circulation ralentie du virus dans la population. Ce sont 426 457 personnes qui ont été infectées au Québec depuis le début de la pandémie.



Les prélèvements à la date du 30 octobre s’élèvent à 20 808 tests réalisés.

87% de la population de 12 ans et plus vaccinée

Un nouveau vaccin a été soumis à Santé Canada ce matin. Il s’agit du premier vaccin à base de protéines pour le Canada, celui de la compagnie américaine Novavax.

Le Québec continue d’afficher près de 90% de premières doses pour les 12 ans et plus, et passe à 87% de deuxièmes doses de vaccin.

Ce sont 3481 doses de vaccin supplémentaires (3241 doses dans les dernières 24 heures et 240 avant le 31 octobre) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 13 249 444 de doses distribuées au Québec.



En comptant les doses administrées hors du Québec (218 285), les Québécois ont reçu 13 467 729 doses de vaccin contre la COVID-19.