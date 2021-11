COVID-19: une augmentation des nouveaux cas et des décès

Après trois semaines d’une tendance à la baisse, les nouveaux cas de COVID-19 continuent d’augmenter au Québec alors que la province enregistre également une hausse de ses décès.

Les infections au Québec atteignent pour cette nouvelle journée 525, soit 35 de plus que le chiffre de la veille.

De leur côté, les hôpitaux québécois enregistrent de légères baisses dans le service régulier ainsi que du côté des soins intensifs. On recense ainsi une diminution de deux personnes hospitalisées, avec 15 entrées et 17 nouvelles sorties. Le total des lits occupés passe à 248, tandis que les soins intensifs baissent d’une seule personne, avec deux nouvelles entrées et trois sorties, pour un bilan à 70 personnes.

En date du 2 novembre, la part des hôpitaux québécois ne recensant aucun cas de COVID-19 se situe aux environs de 48%.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre sept personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, aucune personne primovaccinée et huit autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 325 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 10 primovaccinées et 190 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 5,5 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux de 19 fois supérieur.

Huit décès supplémentaires au Québec

Ce sont huit nouveaux décès qui sont à signaler pour cette journée. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe à 11 510 décès.

Les éclosions actives affichent le chiffre de 442 pour le 2 novembre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours continue d’augmenter et atteint les 523. Le taux de reproduction effectif (Rt) est actuellement à 0,82, témoignant d’une circulation ralentie du virus dans la population. Ce sont 427 472 personnes qui ont été infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

Les prélèvements à la date du 1er novembre s’élèvent à 30 568 tests réalisés.

87% de la population de 12 ans et plus vaccinée

En raison de la forte couverture vaccinale, le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé des assouplissements des mesures sanitaires hier, notamment pour les bars, les restaurants ou encore les karaokés.

Le Québec continue d’afficher près de 90% de premières doses pour les 12 ans et plus, et 87% de deuxièmes doses de vaccin.

Ce sont 110671 doses de vaccin supplémentaires (11 058 doses dans les dernières 24 heures et 613 avant le 2 novembre) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 13 271 874 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (219 247), les Québécois ont reçu 13 491 121 doses de vaccin contre la COVID-19.