COVID-19: la tendance des infections désormais à la hausse

On compte 490 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, soit sept de moins que la veille, mais 50 de plus que mardi dernier.

Les hôpitaux québécois enregistrent aussi six nouvelles hospitalisations (22 entrées, 16 sorties), pour un total de 250 lits occupés à cause du virus. De plus, 71 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui représente une augmentation de quatre par rapport à la veille.

Parmi les nouvelles personnes hospitalisées, 16 n’étaient pas adéquatement vaccinées, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Six nouveaux décès liés à la COVID-19 sont à déplorer mardi. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 passe ainsi à 11 502 morts dans la province.

On recense 450 éclosions actives dans la province.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 87,9% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19.