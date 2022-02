Assouplissement des mesures sanitaires aujourd’hui, d’autres lundi

Samedi marque l’arrivée de nouveaux assouplissements des mesures sanitaires au Québec, juste à temps pour le Super Bowl demain. La limite de participants dans les rassemblements dans les domiciles privés est notamment augmentée.

Dix personnes vaccinées peuvent désormais se retrouver dans une même maison, selon les recommandations de la Santé publique. Au restaurant, 10 personnes peuvent aussi se retrouver à la même table, alors que la limite était précédemment instaurée à quatre.

Les limites imposées pour les visites dans les résidences pour aînés sont aussi modifiées. Il est possible de recevoir deux personnes à la fois et jusqu’à quatre visiteurs par jour. Dans les CHSLD, on parle d’un visiteur à la fois, et jusqu’à deux personnes différentes par jour.

Déconfinement progressif

D’autres assouplissements des mesures sanitaires sont prévus pour lundi. Du lot, on compte notamment la reprise des activités parascolaires pour les 13 ans et plus. Les compétitions demeurent toutefois interdites et un passeport vaccinal est nécessaire pour participer aux activités. Les matchs sportifs pourront être disputés. Les cours de groupe pourront reprendre, avec un maximum de 25 participants.

Les salles d’entraînement ainsi que les spas et saunas pourront aussi rouvrir leurs portes à 50% de leur capacité à partir du 14 février. Le masque devra être porté et la distanciation physique respectée.

Des événements extérieurs pourront être tenus avec une capacité maximale de 5000 participants. Les centres d’escalade et de golf intérieur rouvriront leurs portes, à 50% de leur capacité habituelle.

Le Québec se déconfinera progressivement jusqu’au 14 mars. Un plan en ce sens a été détaillé par le premier ministre François Legault mardi. «On va devoir apprendre à vivre avec le virus», avait-il alors déclaré, qualifiant la levée des mesures sanitaires comme un «risque calculé».

D‘autres assouplissements entreront en vigueur le 21, le 28 février ainsi que le 14 mars.