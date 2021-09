La mairesse Sue Montgomery s’oppose à la loi 96

Au coeur de l’actualité et des débats électoraux depuis quelques jours, le projet de loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec, continue de diviser les élus. C’est au tour de la mairesse de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (CDN—NDG) Sue Montgomery de s’engager à la défense du français «mais jamais aux dépens des droits des minorités».

Si l’équipe de Sue Montgomery reconnaît dans un communiqué que la langue française est fondamentale à l’identité québécoise et doit être protégée, cela ne doit pas se faire au détriment des droits des minorités et des droits autochtones. Pour la mairesse Montgomery, la loi 96 «s’écarte de nos valeurs en tant que québécois de respect des droits des minorités.»

«Je suis fière de me tenir debout en solidarité avec les minorités religieuses qui subissent des discriminations dans la foulée de l’adoption de la loi 21. Maintenant le projet de loi 96 vient miner encore davantage les droits des minorités au Québec. J’ai toujours défendu les droits des minorités. Le Québec dans lequel je veux vivre respecte les droits de toutes les minorités.» Sue Montgomery, mairesse de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce et chef du parti Courage – Équipe Sue Montgomery

Courage – Équipe Sue Montgomery appelle d’ailleurs tous les partis municipaux à avoir «le courage de défendre les droits des minorités.»

Des impacts sur l’Arrondissement

En plus de la défense des droits des minorités, l’équipe de Sue Montgomery estime que le projet de loi 96 limite les services de l’arrondissement, notamment en restreignant la possibilité d’embauche d’employés bilingues et en créant de nouvelles sanctions sur les prestations de services dans une autre langue. La loi 96 limiterait la population de l’arrondissement CDN-NDG «à participer aux consultations publiques et aux séances du conseil d’arrondissement dans la langue de leur choix.»

Un employé de l’arrondissement qui transmettrait de l’information en anglais à la population risquerait même «une amende de plusieurs milliers de dollars, à des sanctions disciplinaires ou encore à un blâme de la part de son ordre professionnel», estime l’équipe de la mairesse.

Durement touchés par la pandémie, les commerces locaux et notamment ceux de moins de 25 employés devraient faire face avec la loi 96 à un nouveau fardeau administratif, souligne l’équipe de Sue Montgomery.

Pour Annalisa Harris, candidate au poste de conseillère de la Ville pour le district de Loyola, les institutions communautaires présentes dans l’arrondissement comme l’Université de Montréal, le Centre hospitalier de santé McGill et le Centre pour personnes âgées Espoir nouveau, doivent également avoir «une chance égale de s’épanouir».