Élections fédérales: Valérie Plante veut des actions contre les armes à feu

Au lendemain des élections fédérales, qui ont donné un nouveau mandat minoritaire à Justin Trudeau, Valérie Plante réclame des actions pour le contrôle des armes à feu.

«J’étais en compagnie de quatre maires et mairesses et on a demandé au fédéral d’agir pour l’interdiction des armes d’assaut et surtout des armes de poing. Il reste beaucoup de travail pour les bannir ces armes», a-t-elle lancé en conférence de presse, après avoir félicité M. Trudeau pour sa victoire.

«Montréal ne peut pas agir seule. On a besoin du leadership du gouvernement fédéral sur cette question, une approche cohérente et globale», a-t-elle ajouté.

Plus de détails à venir.