Ensemble Montréal mise sur deux nouveaux espaces urbains

Denis Coderre et son équipe veulent créer deux nouveaux espaces urbains dans les secteurs de l’autoroute Décarie et Ville-Marie. Une future administration Coderre-Gelly entend remédier à «deux cicatrices urbaines» en repensant le secteur des deux autoroutes.

Dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ensemble Montréal veut développer un nouveau parc urbain partant du chemin Queen Mary jusqu’au chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Ce nouvel espace serait agrémenté d’installations sportives extérieures, familiales et de détente avec une fontaine.

Afin de sécuriser l’accès du futur parc, le parti prévoit de réduire la circulation à deux voies de chaque côté du boulevard Décarie. Le coût de cette première phase est estimé à 700M$.

Ça fait 50 ans qu’on parle du recouvrement de l’autoroute Décarie et personne n’a encore pris le temps de commander une étude de faisabilité détaillée et ingénieuse avec un budget et un échéancier pour que le projet se concrétise.

Lionel Perez, candidat à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et chef parlementaire d’Ensemble Montréal