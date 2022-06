Un projet de loi pour la promotion et la protection des langues autochtones

À l’occasion de la journée nationale des peuples autochtones, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière a annoncé qu’un projet de loi est en préparation pour assurer la promotion et la protection des langues autochtones.

Atteint de la COVID-19, le ministre a fait l’annonce depuis son compte Twitter. À quelques mois des élections provinciales, Ian Lafrenière a expliqué vouloir mettre tous les éléments nécessaires pour que le «prochain gouvernement» puisse déposer ce projet de loi.

Oui on a ce point en commun, on doit absolument protéger langue et culture.

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones