Hausser le salaire minimum, «pas une bonne solution» selon Legault

La lutte à l’inflation ne devrait pas se régler par une hausse du salaire minimum, selon le premier ministre François Legault. «Ce n’est pas une bonne solution d’aller toucher au salaire minimum», réagit-il, dans un échange au Salon bleu avec le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

«Habituellement, on ne dépasse pas 50% du salaire moyen, parce qu’il y a un risque de voir des emplois disparaître, entre autres en région. Le salaire moyen n’est pas le même à Montréal que dans les régions. [Il y a ] des étudiants qui travaillent dans des dépanneurs qui pourraient réduire leurs heures et qui perdraient un revenu», craint François Legault.

On a déjà fait passer le salaire minimum de 12 $ à 14,25 $. Il y a des étudiants qui travaillent dans des dépanneurs à 14,25 $. Mais là, il [Gabriel Nadeau-Dubois] est en train de nous dire que dans certaines régions, il viendrait abolir certains emplois. François Legault, premier ministre du Québec

Réaction «insultante»

Mais «penser que ce sont juste des étudiants qui travaillent au salaire minimum, c’est insultant, c’est faux», a réagi M. Nadeau-Dubois en point de presse par la suite. «François Legault est complètement déconnecté», tranche-t-il. «Je n’en reviens pas, même les libéraux avaient plus de compassion que ça.»

La CAQ pourrait tout de même hausser le salaire minimum en fonction de l’inflation, mais sans plus. Une augmentation beaucoup plus substantielle serait toutefois nécessaire, se positionne Québec solidaire. «On n’a pas besoin de cennes, on a besoin de piasses. On a besoin d’une hausse historique du salaire minimum», estime Gabriel Nadeau-Dubois.

Depuis son élection, la CAQ a fait hausser les salaires de 18,8%.