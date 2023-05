Le PLQ veut inclure les résidents temporaires dans les cibles d’immigration

Le Parti libéral du Québec a déposé mercredi un projet de loi sur l’immigration temporaire. Présenté par le leader parlementaire de l’opposition officielle, Monsef Derraji, le projet obligerait le gouvernement à tenir compte des résidents temporaires lors de sa planification des cibles d’immigration.

«Le plan annuel d’immigration devra désormais indiquer le nombre planifié ou estimé de ressortissants étrangers souhaitant séjourner au Québec à titre temporaire», a expliqué le député de Nelligan.

De plus, le ministre responsable de la planification de l’immigration devra tenir compte de la présence des résidents temporaires sur le territoire lors de la préparation de son plan.

Le projet de loi 493 sera étudié par le gouvernement, assure le leader parlementaire du gouvernement caquiste, Simon Jolin-Barrette. Une motion en ce sens a été adoptée à l’unanimité par la chambre.

Près de 300 000 résidents temporaires ont été accueillis au Québec en 2022, soit près de six fois plus que la cible officielle du gouvernement, établie à 50 000 immigrants permanents par an.