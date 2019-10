Halloween est la deuxième fête la plus génératrice de déchets au Canada, mais la pollution ne fait pas partie des choses hideuses qu’on aime voir dans son décor. Et si, cette année, on se lançait le défi de la célébrer de façon écoresponsable? Voici quatre astuces pour montrer le bon exemple aux petits monstres, sans concession sur les bonbons!



1- Acheter une citrouille locale

Les productions de citrouilles ne manquent pas au Québec. Si on n’a pas le temps d’aller la cueillir soi-même dans une plantation, on peut au moins s’assurer d’en acheter une qui n’a pas parcouru trop de kilomètres. Si elle est bio, c’est encore mieux! Et une fois les festivités passées, on n’oublie pas de la composter.



2- Miser sur une décoration responsable

Pas besoin d’acheter des décorations pour rendre sa maison épeurante. Un tapis de feuilles mortes étalées dans l’entrée, quelques vieux chandeliers disposés sur la table basse, de gros grimoires désordonnés juste à côté: bienvenue dans une maison hantée! Le fantôme en haut de l’escalier? C’est juste un vieux drap suspendu par le dessus… Mais une fois la nuit tombée, c’est la terreur assurée, et cela vous assure une fête d’Halloween sans déchets!



3- Fabriquer un costume de seconde main

Un petit tour en friperie ou au Village des Valeurs est l’occasion de magasiner un déguisement aussi original qu’économique. C’est le moment d’être créatif et de s’en donner à cœur joie avec les accessoires qui trainent au fond des placards. Pour le maquillage, un peu de colorant alimentaire rouge dilué dans du sirop de maïs donne une illusion sanglante à faire pâlir Dracula!



4- Traquer le suremballage des friandises

Difficile de jouer la carte Halloween sans déchets avec les bonbons car ceux qui ne sont pas emballés sont le plus souvent jetés par mesures de sécurité et d’hygiène. On peut toutefois opter pour des confiseries conditionnées dans des sachets en carton plutôt qu’en plastique, comme les Smarties, et éviter de les empaqueter dans des sacs surprises superflus. Joyeuse Halloween!