On boit quoi?

Les coups de cœur de la rédaction pour se rincer le gosier cette semaine!



Veuve Clicquot Rich

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les cuvées Veuve Clicquot Rich sont faites pour être consommées sur glace. Si vous êtes un amateur de champagne doux et structuré, arrêtez votre choix sur celui-ci. Faites un «clicquologiste» de vous-même en ajoutant un ingrédient et des glaçons à votre coupe de champagne. 87 $, à la SAQ

Casa Santos Lima Colossal

Reserva Lisboa

Le Portugal revêt sa belle robe rouge violacé dans cet assemblage de cépages noirs. Sa couleur foncée exprime une acidité rafraîchissante et des tanins au caractère juteux. Son nez présente des arômes de fruits noirs, comme la mûre et

le cassis. Riche et complexe, ce vin laisse en bouche des notes de fruits matures. Finale longue et persistante. 15 $, à la SAQ

Dirty Devil Vodka

Utilisant une eau hyper oxygénée pour sa fabrication, cette nouvelle vodka québécoise est limpide et cristalline, et on perçoit une pointe d’acidité tonique dans ses arômes. Élaborée par les Spiritueux St-Lucifer à Morin-Heights, cette boisson diabolique vous fera un merveilleux dirty martini, qui est, nous le savons tous, le meilleur remède à une journée désastreuse. 48 $, à la SAQ