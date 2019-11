Des surprises pour un Noël écoresponsable

Faire plaisir à ses proches en leur offrant de beaux cadeaux, tout en respectant la planète, est possible – et même très tendance!

Rendez-vous au 14e Salon des artisans récupérateurs, qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre à la Maison du développement durable.

La montre, un classique

Avec son bracelet noir et son cadran plaqué or, la montre Chikiboom confère une touche chic convenant à n’importe quel style. Ses plus: elle est faite de cuir recyclé et son bracelet est fabriqué à Montréal. 85$

À chikiboom.com

Un pendentif pour faire briller les cœurs

Offrir un bijou est un incontournable des Fêtes. Fait à partir d’objets récupérés, ni vu ni connu, le pendentif sobre et charmant de l’artisane récupératrice Julie Larivière est un choix judicieux. 20$ À julielariviere.ca

Imprimé fleuri

Le bandeau est l’accessoire qu’il faut pour donner un coup d’éclat à sa coiffure. Métro vous recommande celui de l’entreprise régionale de coopération et de création artisanale Minuit moins cinq. On adore ses jolis motifs à fleurs. Bandeau FFspring «Douces fleurs» 22$

Sur Etsy

Pour les petites princesses

Les enfants aussi ont le droit d’être choyés avec des cadeaux écoresponsables. De plus, c’est un bon moyen de leur parler d’environnement. Avec la poupée de la marque Les Guenilloux et les barrettes colorées de Foehn Kids, toutes faites à la main à partir de tissus récupérés, les sourires sont garantis.

Poupée (45$)

et barrettes (9$)

Sur Etsy

Se dorloter sans polluer

Le rituel gommage et hydratation à faire à la maison est une belle idée pour combler ceux qu’on aime, notamment avec la gamme de produits zéro déchet d’Atoca. Et pour se démaquiller en fin de journée, rien de tel que les cotons lavables et réutilisables de Minuit moins cinq.

Exfoliant (16$) et lotion en barre (11$) d’Atoca, à produitsatoca.com. Cotons réutilisables (20$) de Minuit moins cinq, sur Etsy.