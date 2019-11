Cathcart: une nouvelle aire gourmande Place-Ville Marie

Après la découverte enthousiaste du Time Out Market et du Central par les montréalais, une nouvelle halle gourmande située Place Ville-Marie va faire le bonheur des épicuriens dès janvier prochain: le Cathcart Restaurants et Biergarten.

Cette aire de restauration proposera plus de mille places assises et une quinzaine d’offres alimentaires. Ces dernières se présenteront sous la forme de neuf comptoirs inspirés de la cuisine de rue, de deux cafés, de trois restaurants avec service aux tables et d’un Biergarten. Il suffira de choisir parmi leur offre variée puis de s’installer pour un lunch, un 5 à 7, un souper… ou toute autre occasion de grignoter!

À manger!

Pour se mettre l’eau à la bouche, et ne citer qu’eux, la place proposera la cuisine du restaurant asiatique Hà, les plats libanais Omnivore, les spécialités de Mon Nan, le poulet frit coréen Chikin et les salades et plats santé du Dirty Greens.

Côté service aux tables, le chef Nicholas Giambattisto proposera une carte aux inspirations françaises et italiennes à la brasserie Mirabel. Les chefs Antonio Park et Olivier Vigneault serviront des mets inspirés de la gastronomie japonaise au restaurant Akio. Pour sa part (c’est le cas de le dire), le chef Frederico Bianchi confectionnera des pizzas au Pizza Del Fornaio.

À boire!

L’espace Biergarten – définition d’un jardin ou d’une terrasse festive où l’on se réunit initialement pour boire de la bière – proposera une vaste sélection de bières locales. Des vins sélectionnés par des sommeliers de renom et des cocktails originaux et festifs y seront aussi servis.

Cet ambitieux projet est une initiative du propriétaire de l’édifice, Ivanhoé Cambridge. Il a été réalisé par les cabinets d’architecture Sid Lee et Menkès Shooner Dagenais Letourneux. Dans l’esprit du biergarten, il comportera un jardin intérieur et sera particulièrement lumineux.

Il est fort à parier que le Cathcart deviendra vite un lieu de rendez-vous incontournable pour les travailleurs de centre-ville et les Montréalais en quête de nouvelles adresses où sortir.

Liste complète des restaurants