Régaler la parenté sans avoir la tête dans le four toute la veillée n’est pas chose aisée. Ces cinq produits se trouvent facilement au supermarché et permettent de trinquer avec la famille et les amis sans souci!

Bouchées de patates douces et de chia, Yves Veggie Cuisine, 6$ Bouchées de poutine, La Paysanne, 7$ Ragoût de boulettes à l’ancienne, Le Chef et Moi, 15$ Mignonnette, Océania, 2$ Péchés mignons, F. Ménard, 7$

Onctueuses et savoureuses, ces bouchées de patates douces et de chia sont 100% végétaliennes. Remplies de légumes, de fibres, de vitamines et de fer, elles sont parfaites pour régaler les végétaliens, mais également les carnivores, à l’heure de l’apéro!

Bouchées de patates douces et de chia, Yves Veggie Cuisine, 6$

Voici une autre bouchée – mais complètement décadente cette fois –, qui fera le bonheur des Québécois. Idéale pour les fins de soirée lorsque les convives enivrés ont un petit creux; elles se réchauffent au four en moins de 10 minutes.

Bouchées de poutine, La Paysanne, 7$

Le ragoût de boulettes est populaire au réveillon. Ce nouveau produit est fait de boulettes de porc légèrement épicées, de porc braisé et de pomme de terre, le tout dans une sauce savoureuse aux notes d’épices de grand-mère.

Ragoût de boulettes à l’ancienne, Le Chef et Moi, 15$

Les amateurs d’huîtres seront ravis de découvrir ces nouveaux produits offerts à l’épicerie! Ces mignonnettes sont préparées spécialement pour accompagner les huîtres fraîches. En trois saveurs: balsamique et basilic, bloody mary et classique.

Mignonnette, Océania, 2$

Classique du temps des Fêtes réinventé, la saucisse cocktail de cette année n’est pas seulement enroulée de bacon, elle est aussi épicée et farcie d’une datte. La combinaison du salé, du sucré et du piquant est tout simplement parfaite!

Péchés mignons, F. Ménard, 7$