Restaurants pour emporter: un tour du monde sans bouger de Montréal

Confinement oblige, l’un des seuls moyens de s’évader du Québec en ce moment passe par nos assiettes. Voici huit restaurants de cuisine internationale qui proposent un menu «pour emporter» à Montréal.

Gema

La pizza est certes devenue un plat universel, mais celle du restaurant Gema dans la Petite-Italie surpasse toutes les autres avec sa pâte légère et croustillante. Son Hawaïenne est incontestablement la meilleure que vous ne mangerez jamais, et la 1889, version de la Margherita napolitaine avec de la mozzarella di bufala du Québec, est aussi fortement recommandée. Petit plus: la costarde glacée maison.

Livraison disponible sur Skip the Dishes

Agrikol

L’ambiance festive de ce fabuleux restaurant haïtien de la rue Atateken dans le Village nous manque terriblement. Alors pour patienter jusqu’à la reprise du «sur place», Agrikol propose son menu en commande. Un bon griot accompagné de plantains et d’une salade d’avocats: nous voilà comblés, et un peu moins nostalgiques…



Livraison disponible sur Doordash, Skip the Dishes et Uber Eats

Melina’s

La récente réouverture de ce comptoir grec du Mile-End est une nouvelle réjouissante. On s’y arrête pour prendre un spanakopita (pâte phyllo épinards et feta) ou un prasopita (pâte phyllo poireaux et pommes de terre – option végétalienne), un café et un dessert à emporter, avec un service toujours chaleureux!

Damas

Le restaurant syrien d’Outremont est parfait pour un souper à partager. Nous vous recommandons un mélange de mezze froids et chauds, la salade Fattouch, le mutabbal d’aubergines et les kibbés par exemple, et un shish taouk de Damas, fameux poulet mariné au yogourt d’une tendresse infinie, avec du pain saj. Et pourquoi ne pas finir en beauté avec un baklava à la crème glacée?

Hà

Direction l’Asie du Sud-Est avec ce restaurant du Vieux-Montréal. Nous avons jeté notre dévolu sur la soupe tonkinoise – qui existe en version traditionnelle au bœuf braisé et saignant ou végétalienne – et sur les pad thaï porc et crevettes ou au tofu.



Livraison disponible avec Doordash

Le P’ti Tri

Le P’tit Tri présente un menu inspiré du Tri Express. Frais et moelleux, les sushis originaux du P’ti Tri sont incontournables! Nigiri Hotategai (pétoncle), tartare Syake à la Tri (saumon), makis Le Beaubien (homard et thon), Le Sai ue (crevette tempura) et L’Exquise salade-ceviche de Tri: voilà une commande parfaite!

Chez José Café

La cuisine réconfortante de Chez José est parfaite pour un brunch aussi simple qu’agréable. Assiette déjeuner portugais au chouriço, omelette Kurt Belair, sandwich de poulet churrasco ou au végé-pâté maison, le tout arrosé d’un jus de fruits frais et d’un café glacé: tout est réuni pour une journée qui commence du bon pied!



Livraison possible par téléphone (514-663-2381) ou sur Uber Eats

Bombay Mahal

Envie d’un poulet au beurre pour vous mettre du baume au cœur? Celui du Bombay Mahal est excellent, avec des épices dosées à la perfection. Garni de naan seulement ou en thali (légumes, poulet tandoori, riz, salade et naan), impossible de se tromper!



Livraison disponible sur Doordash, Skip the Dishes et Uber Eats