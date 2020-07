Au spa en tête-à-tête

En règle générale, lors d’une journée au spa, on erre ici et là en essayant de trouver un coin tranquille pour poser sa serviette et suer un bon coup. Le Balnea spa propose une expérience davantage exclusive cet été: êtes-vous prêt pour prendre un Bain de nature?

Situé à Bromont, dans les Cantons-de-l’Est, le Balnea spa a conçu la formule Bain de nature afin de répondre aux enjeux sanitaires liés à la COVID-19 et ainsi assurer la santé et la sécurité de la clientèle et du personnel.

Le concept du spa Balnea

Afin de profiter du soleil et du mignon Lac Gale, il est maintenant nécessaire de réserver une plage horaire. Les lève-tôt trouveront leur plaisir dans la plage horaire de 9h30 à 14h30, alors que les oiseaux de nuit préfèreront le bloc de 15h à 20h. L’usager est ensuite invité à choisir entre la station du sommet qui est située près du bâtiment principal et des installations thermales, la station de la vallée qui offre un maximum d’intimité avec des cocons privés installés en demi-lune, et finalement la station du lac qui est située aux abords du lac Gale et des jacuzzis.

Les places sont limitées à 120 personnes en même temps sur le site.

Peu importe son choix, le forfait comprend:

la location d’une station de détente privée;

l’accès au parcours de thermothérapie;

un menu développé par Luc Pinard, chef LUMAMI, servi en boîte repas trois services directement à votre station privée;

la baignade en eau libre dans le lac Gale;

l’accès au domaine naturel du lac Gale et ses sentiers de randonnée;

le service de bar et de rafraîchissements.

Réaménagement nécessaire

En plus des nouvelles stations séparées, du nombre limité de clients sur le site et des mesures d’hygiène mises en place selon les normes gouvernementales, la position du quai flottant a aussi été repensée. Auparavant en forme de T, le quai est désormais en forme de carré afin de faciliter le respect de la distanciation. Quant aux saunas humides et aux salles de relaxation, ils demeurent fermés pour l’instant, mais les services de soins et les massages sont à nouveau offerts.

Une expérience intime

Le proverbe «À quelque chose malheur est bon» prend ici tout son sens, car l’expérience Bain de nature, mise en place à cause de la pandémie, est probablement la meilleure jamais offerte dans un spa!

Bain de nature est proposé à 240$ au Balnea spa + réserve thermale (319, chemin du Lac Gale, à Bromont)