Starbucks élargit son offre avec une nouvelle boisson végétale

Face à la popularité grandissante des boissons végétales et des options véganes, le géant Starbucks élargit son offre avec un menu d’hiver comprenant une nouveauté sans produit laitier.

À compter d’aujourd’hui, les Starbucks du Canada affichent le nouveau latte miel et avoine à leur menu permanent.

Réalisé à base de boisson végétale à l’avoine (la plus consommée par les Canadiens), d’un espresso Starbucks Blonde et d’un soupçon de miel, le latté miel et avoine est réconfortant à souhait! De plus, la garniture de miel grillé qui recouvre le dessus lui confère un petit goût sucré/salé qui n’est pas piqué des vers!

La boisson végétale à l’avoine est le quatrième produit non laitier ajouté au menu permanent de Starbucks, après la boisson de soya, la boisson aux amandes et la boisson de coco. Les clients véganes ont ainsi plus de choix pour personnaliser leurs boissons maison.

Deux nouveautés pour les amateurs de lait

Pour une durée limitée, Starbucks présente aussi deux nouveautés réalisées avec du lait. Le latte à la pistache et la boisson frappée Frappuccino® à la pistache pourront être commandés à l’avance dans les succursales participantes, au moyen de l’application Starbucks.

Le latté à la pistache est fait à partir d’un espresso, de lait, de sirop aromatisé à la pistache et du beurre noisette salé. Cette boisson a été conçue pour apporter un peu de réconfort en cette saison froide. Elle est également offerte sur glace ou en boisson frappée Frappuccino®.

Quant au Frappuccino® à la pistache, il se compose de café, de lait et de glace à la pistache. Il est recouvert de crème fouettée et d’une garniture au beurre noisette salé. Cette boisson glacée est veloutée et riche.

Déjeuner sans viande

Starbucks Canada offre également une sélection de déjeuners sans viande pour répondre aux besoins des clients végétariens dont:

Le sandwich Beyond Meat®, cheddar et œuf

Les bouchées aux œufs cuisson sous vide – blancs d’œufs et poivrons rouges

Le roulé déjeuner feta, épinards et blanc d’œuf de poule élevée en liberté

Le bagel végétalien aux grains germés et tartinade à l’avocat

Le gruau classique