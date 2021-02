Ces plats réconfortants qui réchauffent le cœur

En ces temps particuliers teintés d’hiver, de confinement et d’incertitudes face à la pandémie, beaucoup trouvent du réconfort dans les plats riches en gras ou en sucre dont les odeurs et les goûts rassurent.

Le restaurateur Max Rosselin a fait des plats réconfortants sa spécialité. Pour rendre hommage à sa grand-mère, il a ouvert le Bar Mamie où sont vendus des planches de charcuteries et de fromages, mais aussi «des plats de bons vivants».

Max Rosselin a été élevé par ses grands-parents dans le nord de la France. «Là-bas, il fait froid. Il n’y a pas de soleil et il pleut tout le temps. Donc on essaie de se réconforter à travers des plats qui sont un peu plus chaleureux», raconte-t-il.

Au Bar Mamie, il propose des mets qui lui rappellent sa grand-mère et le réconfortent. Ceux-ci sont même servis dans la vaisselle de son enfance.

Quels plats sont réconfortants?

Les plats réconfortants – ou «plats doudou» – peuvent différer d’une personne à l’autre, mais ils sont souvent riches en gras ou en sucre.

En période difficile, ce type de nourriture est apaisant, indique le vice-président de l’Association des psychologues du Québec, Gaëtan Roussy. «Ça déclenche beaucoup de dopamine dans le cerveau si on parle au plan neuropsychologique. Il y a des zones de plaisir dans le cerveau, comme on le sait», résume-t-il.

Gaëtan Roussy donne l’exemple d’une soupe chaude. «Ça réconforte parce que c’est chaud, ça sent bon, ça goûte bon et ça enveloppe. On a l’impression dans ces moments-là d’être comme dans une bulle», illustre-t-il.

Selon Max Rosselin, c’est surtout une question culturelle. «Il y a certains aliments qui rappelleront plus la nostalgie et le réconfort à certains, mais qui, moi, me toucheront peut-être moins», explique-t-il.

Populaires en ce moment

Max Rosselin observe la popularité des plats réconfortants en ce moment. C’est le cas du bœuf bourguignon ou de la fondue au fromage qui sont offerts au Bar Mamie, même en livraison.

«Au début de la pandémie, les gens cuisinaient parce que c’était le fun, c’était nouveau et ils avaient du temps à la maison. Aujourd’hui, on n’a plus d’idées et avec l’hiver qui est revenu, on a envie de chaleur dans la maison», mentionne l’entrepreneur.

Par ailleurs, plusieurs personnes sont portées à manger pour calmer leurs émotions, explique Gaëtan Roussy. «Quand les gens s’ennuient, ils ne savent pas comment s’occuper. Le fait de manger de la nourriture qui est bonne au goût apporte un divertissement», indique-t-il.

Le psychologue va même jusqu’à dire que l’expérience gustative aide à se sentir moins seul. «On se sent moins menacé par tout ce qui peut se passer dans le monde», ajoute-t-il.