Pâques: 8 chocolateries qui valent le détour

Pas encore fait provision de cocos de Pâques ? Vite avant que les comptoirs soient vides!

État de choc

Le genre de temple du choco chic où les adultes ont eux aussi très envie de se gâter. Pour les poussins, de jolis petits œufs colorés, pour les plus audacieux, des poules chocolatées aux parfums inusités : cari, maïs-piment, sapin-érable.

www.etatdechoc.com

6466, boul. Saint-Laurent

Ernestine

Ils sont craquants, les cocos colorés d’Ernestine, et le plus excitant, c’est qu’ils renferment des petits œufs croquants, fondants au caramel coulant ! Comme tous les délices de cette chocolaterie du Plateau (dont sa version des œufs Cadbury !), tout est fait à la main de manière artisanale.

www.ernestine.ca

1827, av. du Mont-Royal Est

Le Comptoir chocolat

À cette adresse, tout est bioéquitable, végétalien, sans gluten ni lécithine. La collection de Pâques comprend notamment L’œuf surprise (coque en chocolat noir ou au lait, remplie de lapinets pralinés et de petits œufs au caramel ou pralinés) et un a-do-ra-ble lapin vêtu d’un tricot chocolaté.

www.lecomptoirchocolat.com

5530, rue Saint-Patrick

Choco-Passion

Dans cette chocolaterie du village Wellington, à Verdun, on a même pensé confectionner des carottes en chocolat, question de nourrir les lapins ! On y retrouve toute la basse-cour, même des toucans et des dinosaures.

www.facebook.com/chocopassion1234

5025, rue Wellington

Amango Cacao

Derrière cette petite fabrique, un couple ayant déjà travaillé dans le cacao en Côte d’Ivoire, d’où ils font maintenant venir les fèves qu’ils transforment ici en tablettes, en canards, grenouilles, moutons, ours et poules. Mention à leurs jolis lapins origamis.

www.amangocacao.com

3775, rue Masson

Chocolaterie Bonneau

Un incontournable dans Ahunstic où s’approvisionnent les connaisseurs du quartier et d’ailleurs. On y offre une sélection d’animaux «garnis», c’est-à-dire contenant des petits personnages en chocolat. On aime l’ajout de couleurs sur les créations originales, qui incluent homard et gorille !

www.chocolateriebonneau.ca

69, rue Fleury ouest

Pastille

@R2:Attention, danger de remplir son panier ! C’est que les moulages de Pastille sortent de l’ordinaire : souris avec son morceau de fromage, lamas, renard, licorne, paresseux, coq à la queue spectaculaire et même Paulo, le poussin COVID, qui en a lui aussi plein son casque !

www.pastillechocolats.com

5090, rue Fabre

Délices de Bruxelles

Tenue par des Belges, cette pâtisserie offre la totale pour Pâques : une boîte d’œufs couvés par une poulette qu’on dirait sortie d’un livre pour enfants, en version chocolat noir ou au lait, sur lesquels sont déposés une fleur et une plume en chocolat blanc.

www.facebook.com/delicesdebruxelles

289, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion