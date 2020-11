Des repas gourmands à commander pendant le confinement

Les artisans des métiers de bouche sont au bord du précipice depuis le début de la pandémie. Malgré tout, ils se retroussent les manches, se réinventent et créent des concepts ludiques et délicieux. Voici des suggestions de repas gourmands, de plats préparés et de délices gastronomiques à faire livrer à sa table pour encourager ces travailleurs résilients, et pour se régaler!

Cidrerie Lacroix

Avant la fermeture de leur salle à manger, la cidrerie Lacroix proposait l’expérience gastronomique «de la ferme à la table». Le chef Xavier Rousseau cuisinait un menu élaboré à partir de produits du verger et de producteurs locaux.

Il est maintenant possible de vivre l’expérience Lacroix à la maison grâce aux boîtes gourmandes de la cidrerie!

Le fonctionnement est simple; il suffit de commander en ligne et de choisir l’option livraison ou à ramasser à la cidrerie de Saint-Joseph-du-Lac. Les livraisons ont lieu le jeudi suivant la commande dans un rayon allant de Montebello à Repentigny, Saint-Jérôme, Longueuil et Montréal. Quant à l’option à ramasser sur place, elle peut être effectuée entre le jeudi et le samedi de la semaine de la commande.

Le contenu de la boîte

Pensée pour deux personnes, la boîte gourmande automnale régale les couples pour 65$. Il est également possible d’ajouter une bouteille de cidre ou autres produits gourmands de la boutique pour bonifier l’expérience.

1L de potage de courge

Garnitures à potage

1 salade de chou de Bruxelles

1 purée de pommes de terre & fromage Oka

½ poulet saumuré, emballé sous vide, déjà cuit

Épices à poulet

Pain bretzels maison

Beurre composé au cidre

Compote de pomme d’automne

Tarte Tatin classique

Rendez-vous sur cidrerielacroix.com pour commander

Chez Lëon – Noël à l’envers

Le traiteur Agnus Dei célèbre le 10e anniversaire de son service de repas de Noël Chez Lëon cette année. David Carrier, le propriétaire d’Agnus Dei, a lui aussi dû se réinventer afin de transformer les traditionnelles réceptions de Noël. Il propose donc des repas gourmands et ludiques à faire livrer: Chez Lëon à l’envers. Dans la boîte se trouvent des ballons festifs, des branches de cèdre, des rubans rouges, un menu détaillé, une musique d’ambiance accessible via une liste d’écoute, ainsi qu’un guide détaillant les étapes du festin et bien sûr, les plats à déguster. Tout a été pensé pour que les plats soient assemblés rapidement et facilement, dans une formule clé en main.

Le concept du Noël à l’envers, c’est que tous les services sont inversés.

Le dessert final

Bûche de Noël de magret de canard, confit d’oignons, pain de maïs, popcorn épicé et son crumble de bacon

Ou

Option végane: bûche de légumes sautés, riz au jasmin et au thé vert, crème de coco, mousseline de légumes et pois chiches

Le premier dessert

Tarte Tatin de tomate cerise, sablé parmesan, réduction de balsamique et mozzarella di bufala

Le plat principal à l’envers et à l’endroit

Côte courte de Bœuf braisé en cuisson lente, légumes racines rôti et écrasé de pommes de terre douces, crotte de fromage et noix de muscade.

Roquette, copeaux de parmesan, tomate cerise, avec émulsion balsamique.

Ou

Option végane: Sauté de tofu mariné au sirop d’érable et à l’orange, sauté de champignons King Oyster et son classique ragout de lentilles.

L’entrée des artistes!

Laisser aller son imagination à la féerie des fêtes en dessinant un petit gâteau glacé avec des colorants alimentaires avant de le déguster.

Pour connaître toutes les offres (pour particulier ou corporatif) et pour réserver une boîte gourmande de Noël, écrivez à info@agnusdei.ca ou téléphonez au 514 866-2323.

Il est possible de découvrir le concept Chez Lëon à l’envers en vidéo en cliquant ici.

Les Enfants Terribles

On s’ennuie des plats réconfortants de la brasserie Les Enfants Terribles. Qu’à cela ne tienne, ils proposent maintenant des paniers gourmands à thème pour se régaler de leurs délices à la maison.

En octobre, on a eu droit à la paella, au jambon cru et aux pasteis de nata du panier méditerranéen, mais en novembre, de nouveaux paniers sont offerts pour les repas du soir et pour le brunch.

Le contenu du panier des cousins – 125$

Pâté de campagne au foie gras et sa moutarde aux champignons

Soupe à l’oignon gratinée

Salade frisée aux lardons et sa vinaigrette à la truffe

Ratatouille

Le Terrible cassoulet au canard confit et aux saucissons à l’ail

Une miche de pain

Crème caramel

4 crêpes Suzette

La livraison ou la cueillette du panier des cousins se fera les 5 et 6 novembre prochain.

Le contenu du panier provisions brunch – 115$

Kit à omelette (6 œufs, fromage, brocoli, champignons et ciboulette)

Saumon fumé maison avec oignon, câpres, tomate et citron

Cretons maison au foie gras

Fèves au lard

Pain perdu

Sac de bagels St-Viateur

Fromage à la crème aux herbes

Moutarde aux champignons

Confiture aux bleuets

Granola maison (sarrasin rôti et chocolat noir)

Pommes et poires du Québec

Jus d’orange frais et quelques extra…

La livraison ou la cueillette du panier provision brunch se fera les 5 et 6 novembre ainsi que les 12 et 13 novembre.

Il est également possible de commander des bouteilles de vins et de champagnes pour accompagner les repas. Une variété de plats pour une personne sont aussi offerts dans la section prêt-à-cuisiner.

Rendez-vous sur jesuisunenfantterrible.com pour commander.

Prêt à table

Lorsque vient le moment de manger de bons petits plats nutritifs et savoureux sans se casser le ciboulot, il est de rigueur de se tourner vers les plats cuisinés maison. Prêt à table propose différentes options: des plats cuisinés maison – de l’entrée au dessert -, des boîtes grazing qui sont parfaites pour organiser une soirée cinéma en famille à la maison et une ligne de produits d’épiceries. De plus, à compter du 6 décembre, les gens pourront se faire livrer un repas traditionnel de dinde pour 4 personnes.

Le service de livraison est offert à Montréal, à Laval, sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord. Des options sans gluten, sans lactose, végétariennes, keto et pour les enfants sont disponibles. Les contenants peuvent être placés directement au four à micro-ondes ou au four conventionnel pour encore plus d’efficacité.

Afin de simplifier davantage l’organisation des repas de semaine, l’équipe de prêt à table propose des boîtes de 5 repas pour deux personnes au coût de 10$. La boîte change chaque semaine pour plus de variété.

Boîte confort

Moïlee de crevettes du sud de l’Inde, servi avec du riz blanc

Bol de falafels (2)

Rotini au four avec pancetta, artichaut, épinards et fondue au fromage

Côtelettes de porc rôties avec purée de patates douces, légumes du marché et sauce à la moutarde

Pâté chinois au bœuf et au céleri rave

Rendez-vous au pretatable.ca pour commander.