10 idées cadeaux pour l’accro de techno

Il y en a qui l’exècre, d’autres ne peuvent vivre sans: la techno! Les objets intelligents, les électroménagers qui jasent, la réalité virtuelle… La technologie est bien présente dans nos vies, et elle y est pour rester, donc un magasinage de Noël s’impose! La rédaction vous présente sa liste coups de cœur de cadeaux techno.

PlayStation 5

La console de jeux vidéo, un grand classique de Noël pour les adolescents (et pour les plus vieux aussi)! À la recherche d’idées pour des cadeaux techno? Parfois, rien de sert de trop creuser; les classiques ne meurent pas!

500$ pour la PS5 édition digitale et 630$ pour la version régulière, chez Walmart, Amazon et BestBuy

KiiPix

Cette petite imprimante à photos pour téléphone intelligent est un moyen simple pour créer des souvenirs tangibles. On dépose son téléphone sur le dessus, on appuie sur le bouton, on tourne la manivelle et voilà!

Casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2

Idéal pour vivre des expériences immersives, le casque de réalité virtuelle Quest 2 d’Oculus vient avec deux manettes Touch.

Echo Dot 4e génération avec horloge

Le tout nouvel Echo Dot avec horloge complète n’importe quelle pièce avec Alexa. Le haut-parleur intelligent a un design raffiné s’adapte aux petits espaces. Il offre une expérience auditive riche grâce à une sonorité claire et un équilibre des graves.

80$ (actuellement réduit à 50$), chez Bureau en gros

Ordinateur portable Gram

Offert en 14, 15 et 17 pouces, l’ordinateur portable Gram de LG est à la fois ultraléger et puissant. Un de ces cadeaux techno qui fait sensation à tous les coups!

Entre 1600$ et 2200$, sur Amazon

Fujifilm instax SQUARE SQ1

L’appareil instantané FUJIFILM Instax SQUARE SQ1 prouve que l’esthétique n’a pas à limiter la fonctionnalité. La vitesse, la portabilité et la simplicité du SQ1 seront appréciées tant des photographes que des amateurs d’égoportraits.

Écouteurs sans fil TONE free

Dotés de la technologie Meridian pour la meilleure qualité sonore, les écouteurs TONE Free de LG possèdent également un boîtier de recharge UVnano unique qui, en 10 minutes, recharge les écouteurs et tue 99,9 % des bactéries présentes sur le filet.

180$, chez BestBuy, Walmart, La Source et autres détaillants LG

Sonnette vidéo sans fil Ring

Alors qu’on fait tout livrer à la maison, du papier hygiénique au repas du soir, la sonnette vidéo gagnera en popularité cette année, c’est garanti! La sonnette de porte Ring dispose d’un système audio vidéo bidirectionnel avec définition HD 1080p pour observer, écouter et parler aux gens à partir de son téléphone intelligent, tablette ou tout autre appareil compatible Alexa.

130$ (actuellement réduit à 100$), chez RONA

Montre d’entrainement Polar Unite

La montre d’entraînement pour adulte Unite de Polar est un partenaire d’entraînement stylé. En plus du capteur de fréquence cardiaque au poignet et de la fonction GPS connectée, la Unite possède une fonction de gestion du stress qui propose des exercices guidés de respiration dans le but de calmer le corps et l’esprit; un gros plus en ce temps de pandémie!

Système anti-aboiement Petsafe

Pitou a le défaut d’aboyer lorsqu’il est à l’extérieur? Il est possible de conjuguer décoration et efficacité, grâce à ce système qui permet de contrôler les aboiements jusqu’à 15m de distance. Conçue pour s’accrocher, cette petite maison émet un ultrason qui surprend le chien et le dissuade d’aboyer.